Prefeitura reforça à população que o prazo para regularização do cadastro eleitoral se encerra no dia 6 de maio

Por Assessoria

Publicada em 29/04/2026 às 14h48

A Prefeitura de Pimenta Bueno, em apoio ao Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, reforça à população que o prazo para regularização do cadastro eleitoral se encerra no dia 06 de maio de 2026.

A ação tem como objetivo garantir que todos os cidadãos estejam aptos a votar nas próximas eleições, evitando pendências como título cancelado, dados desatualizados ou ausência de biometria.

Os serviços podem ser acessados de forma rápida e prática pelo sistema online da Tribunal Superior Eleitoral, por meio do link:



https://www.tse.jus.br/servicos-eleitorais/autoatendimento-eleitoral#/

A regularização é essencial para o exercício da cidadania. Não deixe para a última hora!