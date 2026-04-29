Pressão política: após projeto do deputado Lúcio Mosquini, Governo Federal suspende multas do pedágio free flow

Por Assessoria

Publicada em 29/04/2026 às 15h20

O deputado federal Lúcio Mosquini obteve uma importante vitória ao liderar a discussão sobre as penalidades aplicadas no sistema de pedágio eletrônico. Ele protocolou o Projeto de Lei nº 1.678/2026, que propõe o fim da aplicação de multas por evasão de pedágio em modelos sem cancela, como o free flow.

É importante esclarecer: a proposta não trata do fim da cobrança do pedágio, mas sim da retirada da multa de trânsito aplicada quando o pagamento não é realizado. Hoje, a evasão de pedágio é considerada infração grave, gerando multa e pontos na CNH.

A iniciativa ganhou força e, diante da pressão política, o Governo Federal anunciou a suspensão de milhões de multas aplicadas nesse sistema em todo o país.

No texto da proposta, Mosquini destaca que a penalidade atual é desproporcional, especialmente porque muitos motoristas não têm clareza sobre a forma de cobrança no modelo eletrônico, que ocorre posteriormente e de maneira digital.

O parlamentar defende que o não pagamento do pedágio seja tratado como uma dívida de natureza civil, sem aplicação de multa, pontos na carteira ou outras penalidades administrativas.

A medida do Governo Federal, que suspende aproximadamente 3,4 milhões de multas, reforça o impacto da atuação do deputado e amplia o debate sobre a necessidade de mudanças no sistema.

Com o tema em evidência, a expectativa é que o projeto avance no Congresso Nacional e traga uma solução definitiva para os motoristas brasileiros.