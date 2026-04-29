Putin fez alerta a Trump sobre

Por G1

Publicada em 29/04/2026 às 16h14

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, alertou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre “consequências prejudiciais” de novos ataques contra o Irã nesta quarta-feira (29). O aviso foi feito durante um telefonema entre os dois líderes, segundo o governo russo.

O assessor do Kremlin Yuri Ushakov disse a repórteres que Putin “destacou as consequências inevitáveis e extremamente prejudiciais não apenas para o Irã e seus vizinhos, mas também para toda a comunidade internacional, caso os Estados Unidos e Israel recorram novamente a uma ação militar”.

Segundo o Kremlin, Putin apoiou o cessar-fogo em vigor entre EUA e Irã e defendeu soluções para o programa nuclear iraniano, sem dar detalhes. O presidente russo também afirmou que a trégua deve ser ampliada.

Trump confirmou a ligação com o presidente russo durante conversa com jornalistas na Casa Branca.

O presidente americano disse que Putin se ofereceu para ajudar na questão do urânio enriquecido do Irã, que é um dos principais obstáculos para um acordo que encerre o conflito no país. No entanto, Trump disse ter recusado a proposta.

“Eu disse: antes de me ajudar, quero que você acabe com a sua guerra”, afirmou.

A ligação durou cerca de uma hora e meia e foi descrita como “amigável e profissional” pelo governo russo. Durante a conversa, Trump e Putin também discutiram o conflito na Ucrânia.

De acordo com o Kremlin, Trump disse acreditar que um acordo para encerrar a guerra na Ucrânia está próximo. Putin, por sua vez, propôs um cessar-fogo no Dia da Vitória, feriado russo celebrado em 9 de maio.