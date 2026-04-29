Sebrae abre inscrições para participação de MPEs na Bio Brazil Fair 2026

Por sebrae

Publicada em 29/04/2026 às 16h15

Empresas de alimentos e bebidas podem se inscrever até 12 de maio para participar de uma das principais feiras do setor na América Latina

O Sebrae abre inscrições para micro e pequenas empresas interessadas em participar da Bio Brazil Fair 2026, que será realizada de 10 a 13 de junho, no Distrito Anhembi, em São Paulo.

A iniciativa tem como objetivo estimular a geração de negócios e ampliar a inserção de pequenos empreendimentos do setor de alimentos e bebidas no mercado nacional e internacional.

Ao todo, estão sendo ofertadas 26 vagas para exposição no estande do Sebrae e participação nas rodadas de negócios da feira, sendo 15 destinadas também à rodada internacional.

Quem pode participar

Podem se inscrever empresas do agronegócio ou da indústria de alimentos e bebidas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões, que possuam produtos regularizados para comercialização no país, capacidade produtiva para atender novas demandas e atuação no mercado empresarial. Também é necessário ofertar produtos com certificação orgânica ou ligados à biodiversidade brasileira.

As empresas selecionadas terão acesso a uma programação de preparação e acompanhamento, que inclui webinar prévio, consultoria durante a feira e avaliação após o evento, além da oportunidade de exposição e participação em negociações com compradores.

Processo seletivo e prazos

O processo seletivo será realizado em duas etapas. Na primeira, o Sebrae avalia os critérios eliminatórios. Na segunda, as empresas são classificadas com base em aspectos como presença digital, material comercial estruturado, participação em ações do Sebrae e, no caso das rodadas internacionais, experiência e preparo para exportação.

As inscrições seguem até o dia 12 de maio de 2026, e o resultado será divulgado em 14 de maio. As empresas selecionadas deverão confirmar a participação mediante envio do Termo de Adesão.

Empresas interessadas podem acessar o edital completo e realizar a inscrição por meio do link: Bio Brazil Fair 2026.

Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).