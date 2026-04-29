TRT-14 apresenta solução inovadora que otimiza acesso à Justiça para o cidadão

Por CCOM/TRT-14

Publicada em 29/04/2026 às 16h04

Inovação desenvolvida na Justiça do Trabalho de Rondônia e Acre ganha projeção nacional. O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região marcou presença no IAJus 2026, realizado no dia 24 de abril em Brasília. O Encontro de Integração em Inteligência Artificial do Judiciário, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), reuniu tribunais de todo o país. O evento tem como foco a apresentação e o compartilhamento de soluções inovadoras para modernizar a Justiça brasileira. O TRT-14 destacou-se com a apresentação da Aterma-IA, uma ferramenta que busca transformar a experiência do cidadão no acesso à Justiça.

A Aterma-IA, desenvolvida pela equipe da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC) do TRT-14, foi apresentada no Painel 4, dedicada ao apoio aos serviços jurisdicionais ao cidadão. A ferramenta foi selecionada entre os projetos de destaque nacional, reforçando o protagonismo tecnológico do Tribunal na busca por soluções que coloquem o cidadão no centro do processo.

A iniciativa visa, sobretudo, auxiliar aqueles que mais precisam: pessoas com baixa escolaridade ou dificuldades de escrita. A Aterma-IA permite que o cidadão registre sua demanda por meio de áudio, que é transcrita automaticamente. O sistema, então, preenche os formulários de forma assistida, agilizando o processo e garantindo que ninguém seja excluído por barreiras de acesso.

Funcionalidades que simplificam:

Registro por áudio: Facilita o acesso para pessoas com dificuldades de leitura e escrita.

Transcrição automática: Converte áudio em texto, agilizando o processo.

Preenchimento assistido de formulários: Garante que as informações sejam registradas corretamente.

Leitura automatizada de documentos (OCR): Otimiza a análise de documentos.

Transformando desafios em soluções:

A Aterma-IA responde a desafios como a morosidade e a complexidade do processo de atermação, que podem salvar o cidadão da Justiça. Ao automatizar tarefas e simplificar o registro das demandas, a ferramenta reduz o tempo de tramitação, padroniza os atendimentos e otimiza o trabalho dos servidores.

O secretário da SETIC, Robert Armando Rosa, e o servidor Reynaldo Garcia Junior, representaram o TRT-14 no evento. Robert destacou a importância da ferramenta: "A participação do TRT-14 no IAJus 2026 demonstra o amadurecimento das nossas iniciativas em tecnologia. A Aterma-IA é uma solução pensada para apoiar diretamente o cidadão, trazendo mais agilidade e eficiência ao atendimento, além de possuir potencial de replicação em outros".



O presidente do TRT-14, Ilson Alves Pequeno Junior, destacou que a tecnologia tem sido tratada pelo Tribunal como uma ferramenta estratégica para aproximar o cidadão da Justiça, assegurando que o acesso aos direitos ocorra de forma mais ágil, eficiente e digna. “A Aterma-IA é um exemplo concreto de como a inovação, impulsionada pela SETIC, contribui para transformar a prestação jurisdicional, ampliar o acesso à Justiça e fortalecer a confiança da sociedade no Judiciário”, afirmou.

O IAJus 2026, promovido pelo CNJ, consolida-se como um espaço fundamental para a troca de experiências e o desenvolvimento de soluções tecnológicas que aprimoram a prestação jurisdicional.

A presença do TRT-14 no evento demonstra o compromisso do Tribunal com a inovação e a transformação digital, reforçando seu papel de vanguarda na busca por uma Justiça mais acessível, eficiente e distinta para o cidadão.