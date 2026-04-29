Macron alfineta Rei Charles:

Por Notícias ao minuto

Publicada em 29/04/2026 às 16h08

Emmanuel Macron comentou, esta quarta-feira (29), as palavras de Charles III, durante um discurso nos Estados Unidos - onde o monarca se encontra em visita oficial. O britânico afirmou que, "se não fosse por nós, vocês [os Estados Unidos] falariam francês", o que levou o presidente de França a 'reagir', deixando uma mensagem na rede social X: "Isso seria chique!"

Acompanhando o post, Macron deixou ainda um breve vídeo do momento, ocorrido no jantar de Estado, na terça-feira, na Casa Branca, no qual Charles III 'provocou' Donald Trump.

"Recentemente comentou, presidente, que se não fosse pelos Estados Unidos, os países europeus falariam alemão", começou dizendo o monarca, acrescentando em seguida: "Me atrevo a dizer que, se não fosse por nós [Reino Unido], vocês falariam francês".

Este momento 'arrancou' muitas risadas dos presentes. Veja abaixo a publicação de Emmanuel Macron:

Na mesma ocasião, o Rei Charles III prestou homenagem a Trump e à primeira-dama, Melania Trump, pela "coragem e firmeza", bem como aos agentes do Serviço Secreto que responderam durante o atentado ocorrido no jantar dos correspondentes da Casa Branca, no último sábado, no hotel Hilton.

A visita do monarca é marcada por atritos entre Washington e Londres, sobretudo devido às críticas de Trump ao governo britânico por não se querer envolver militarmente na guerra com o Irã e na reabertura do estreito de Ormuz, bloqueado parcialmente pela República Islâmica.