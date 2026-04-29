A Prefeitura de Ariquemes informa a abertura do EDITAL Nº 001/SEMDES/2026 para contratação por tempo determinado.
Vagas disponíveis:
Assistente Social
Psicólogo(a)
Período de inscrições:
De 30/04/2026 a 19/05/2026
Como se inscrever:
As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site da Prefeitura, acessando a aba de notícias e preenchendo o formulário eletrônico: transparencia.ariquemes.ro.gov.br
Dúvidas e informações:
Entre em contato pelo e-mail:
Fique atento aos prazos e garanta sua participação!
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