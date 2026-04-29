Por Assessoria

Publicada em 29/04/2026 às 15h05

A Prefeitura de Ariquemes informa a abertura do EDITAL Nº 001/SEMDES/2026 para contratação por tempo determinado.

Vagas disponíveis:

Assistente Social

Psicólogo(a)

Período de inscrições:

De 30/04/2026 a 19/05/2026

Como se inscrever:

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site da Prefeitura, acessando a aba de notícias e preenchendo o formulário eletrônico: transparencia.ariquemes.ro.gov.br

Dúvidas e informações:

Entre em contato pelo e-mail:

[email protected]

Fique atento aos prazos e garanta sua participação!