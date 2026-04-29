Agricultura em foco: Prefeitura entrega 12 mil mudas de cacau para mais de 30 produtores rurais

Por Assessoria

Publicada em 29/04/2026 às 15h12

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Agronegócio e Meio Ambiente – Semeagro, realizou na manhã desta quarta-feira (29) a entrega de 12 mil mudas de cacau para mais de 30 produtores rurais do município.

A ação é parte das políticas de fomento à agricultura que são executadas em Jaru. Todas as mudas, distribuídas de forma gratuita, foram produzidas no Viveiro Municipal, e os produtores foram selecionados por meio de inscrição feita via edital.

O prefeito Jeverson Lima fez a entrega pessoalmente e falou sobre a importância econômica da atividade cacaueira para a cidade. “Jaru é o município com maior produção de cacau em Rondônia. Com o trabalho diário do produtor rural e nosso apoio e incentivo, vamos manter este título”, ressaltou.

A distribuição foi realizada no Viveiro Municipal e contou com a participação do secretário executivo de agronegócio e meio ambiente, David Cortes Leonel, dos vereadores João Paulo Ribeiro, Mestre Café, Orlando dos Anjos e Schimiti Patroleiro, além dos agricultores e representantes do Sindicato dos Produtores Rurais de Jaru e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar, que foram parceiros da Prefeitura nesta ação.