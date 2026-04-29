IPTU 2026: Contribuintes têm até 29 de maio para pagar em cota única com 20% de desconto

Espigão d'Oeste — Chegou o momento de cuidar do seu patrimônio e contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade. A Prefeitura Municipal de Espigão d'Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças (SEMAF), informa que está em vigor o desconto especial de 20% no IPTU 2026 para pagamento em cota única.
O prazo para aproveitar o benefício vai até 29 de maio de 2026. Após esta data, o desconto não será mais concedido e o imposto poderá ser parcelado conforme calendário oficial.
Por que pagar o IPTU em dia?
O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é uma das principais fontes de receita própria do município. Cada real arrecadado é reinvestido diretamente em Espigão d'Oeste, retornando em forma de benefícios para toda a população:
Infraestrutura urbana: pavimentação, calçadas, drenagem e manutenção de vias públicas
Iluminação pública: mais segurança para seu bairro e sua família
Saúde: manutenção das unidades básicas e programas de prevenção
Educação: melhoria das escolas municipais, transporte escolar e merenda de qualidade
Assistência social: apoio às famílias em situação de vulnerabilidade
Cultura e esporte: eventos, campeonatos e valorização das tradições locais
Quando você paga seu IPTU em dia, está dizendo "sim" para o futuro da nossa cidade. Está construindo junto com a Prefeitura uma Espigão d'Oeste cada vez melhor para viver, trabalhar e criar nossos filhos.
Como aproveitar o desconto de 20%
O processo é simples e rápido. Siga o passo a passo:
Dirija-se à Prefeitura ou acesse o portal online do município ou através do carnê que você recebeu
Solicite a emissão do boleto do IPTU 2026 em cota única
Realize o pagamento até o dia 29 de maio de 2026
Guarde o comprovante para seus registros
Lembre-se: o desconto de 20% vale apenas para pagamento em cota única. Para pagamentos parcelados será no valor integral.
Tire suas dúvidas
A SEMAF está à disposição para atender você, contribuinte, e esclarecer todas as dúvidas sobre o IPTU 2026, incluindo:
Valores e cálculo do imposto
Formas de pagamento disponíveis
Parcelamento e condições especiais
Isenções e benefícios legais
Regularização de débitos anteriores
Canais de atendimento:
WhatsApp da SEMAF: (69) 99360-9209
Chat Bot
Presencialmente: Prefeitura Municipal de Espigão d'Oeste
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Nossa equipe está pronta para receber você com acolhimento e transparência, porque aqui cada contribuinte é parte fundamental da transformação que acontece todos os dias em nossa cidade.
Espigão do Oeste transforma vidas. E você faz parte dessa transformação. Mais do que uma obrigação tributária, pagar o IPTU em dia é um ato de cidadania. É reconhecer que somos parte de uma comunidade que cresce unida, que valoriza o que é nosso e que constrói, juntos, um futuro de oportunidades para todos.
Espigão d'Oeste é feita de gente trabalhadora, de famílias que plantam raízes neste chão, de pessoas que acreditam no poder da união. E quando cada um faz a sua parte, a transformação acontece de verdade.
Não deixe para a última hora. Aproveite o desconto de 20% e pague seu IPTU 2026 até 29 de maio.
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