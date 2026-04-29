IPTU 2026: Contribuintes têm até 29 de maio para pagar em cota única com 20% de desconto

Por Assessoria

Publicada em 29/04/2026 às 14h57

Espigão d'Oeste — Chegou o momento de cuidar do seu patrimônio e contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade. A Prefeitura Municipal de Espigão d'Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças (SEMAF), informa que está em vigor o desconto especial de 20% no IPTU 2026 para pagamento em cota única.

O prazo para aproveitar o benefício vai até 29 de maio de 2026. Após esta data, o desconto não será mais concedido e o imposto poderá ser parcelado conforme calendário oficial.

Por que pagar o IPTU em dia?

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é uma das principais fontes de receita própria do município. Cada real arrecadado é reinvestido diretamente em Espigão d'Oeste, retornando em forma de benefícios para toda a população:

Infraestrutura urbana: pavimentação, calçadas, drenagem e manutenção de vias públicas

Iluminação pública: mais segurança para seu bairro e sua família

Saúde: manutenção das unidades básicas e programas de prevenção

Educação: melhoria das escolas municipais, transporte escolar e merenda de qualidade

Assistência social: apoio às famílias em situação de vulnerabilidade

Cultura e esporte: eventos, campeonatos e valorização das tradições locais

Quando você paga seu IPTU em dia, está dizendo "sim" para o futuro da nossa cidade. Está construindo junto com a Prefeitura uma Espigão d'Oeste cada vez melhor para viver, trabalhar e criar nossos filhos.

Como aproveitar o desconto de 20%

O processo é simples e rápido. Siga o passo a passo:

Dirija-se à Prefeitura ou acesse o portal online do município ou através do carnê que você recebeu

Solicite a emissão do boleto do IPTU 2026 em cota única

Realize o pagamento até o dia 29 de maio de 2026

Guarde o comprovante para seus registros

Lembre-se: o desconto de 20% vale apenas para pagamento em cota única. Para pagamentos parcelados será no valor integral.

Tire suas dúvidas

A SEMAF está à disposição para atender você, contribuinte, e esclarecer todas as dúvidas sobre o IPTU 2026, incluindo:

Valores e cálculo do imposto

Formas de pagamento disponíveis

Parcelamento e condições especiais

Isenções e benefícios legais

Regularização de débitos anteriores

Canais de atendimento:

WhatsApp da SEMAF: (69) 99360-9209

Chat Bot

Presencialmente: Prefeitura Municipal de Espigão d'Oeste

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h às 13h

Nossa equipe está pronta para receber você com acolhimento e transparência, porque aqui cada contribuinte é parte fundamental da transformação que acontece todos os dias em nossa cidade.

Espigão do Oeste transforma vidas. E você faz parte dessa transformação. Mais do que uma obrigação tributária, pagar o IPTU em dia é um ato de cidadania. É reconhecer que somos parte de uma comunidade que cresce unida, que valoriza o que é nosso e que constrói, juntos, um futuro de oportunidades para todos.

Espigão d'Oeste é feita de gente trabalhadora, de famílias que plantam raízes neste chão, de pessoas que acreditam no poder da união. E quando cada um faz a sua parte, a transformação acontece de verdade.

Não deixe para a última hora. Aproveite o desconto de 20% e pague seu IPTU 2026 até 29 de maio.