Equipe da Semeia participa de encontro estadual para fortalecimento de políticas ambientais

Por Natalino FS

Publicada em 29/04/2026 às 14h33

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia) marcou presença no VII Encontro de Secretários, Técnicos e Viveiristas, realizado nos dias 28 e 29 de abril, no município de Cacoal. O evento reuniu representantes de diversas regiões de Rondônia com o objetivo de integrar ações e fortalecer estratégias voltadas à preservação ambiental.

Promovido pelo Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), em parceria com o Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) e o Consórcio Público Intermunicipal de Rondônia (Cimcero), o encontro proporcionou um espaço de diálogo entre gestores públicos, técnicos e profissionais da área ambiental.

Representando a Semeia Ji-Paraná, participaram o secretário municipal de Meio Ambiente, João Luiz Barbosa, e o assistente de viveiro, José Antônio Pereira. A equipe acompanhou debates e atividades voltadas ao desenvolvimento sustentável, com destaque para o fortalecimento dos viveiros municipais, ampliação da produção de mudas e ações de recuperação ambiental.

Durante a programação, também foram discutidas estratégias de combate ao desmatamento com o envolvimento direto dos municípios, iniciativas de recuperação de nascentes e medidas para garantir a segurança hídrica. Temas como arborização urbana, legislação fitossanitária e destinação adequada de madeira também estiveram em pauta.

Para o secretário João Luiz Barbosa, o encontro reforça a importância da atuação conjunta entre os entes públicos. “A integração entre estado, municípios e demais instituições é fundamental para avançarmos em políticas ambientais mais eficientes. Momentos como este permitem a troca de experiências e o alinhamento de ações que refletem diretamente na preservação dos nossos recursos naturais”, destacou.

O evento reafirma o compromisso das instituições participantes com a construção de políticas públicas integradas, visando o desenvolvimento sustentável e a conservação ambiental em Rondônia.

Fotos: Semeia