Aposentado do Poder Judiciário, Carlos Vidal conquista título histórico no Ultra Desafio de MTB

Por SINJUR

Publicada em 29/04/2026 às 14h19

O servidor inativo do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), Carlos Vidal de Brito, segue acumulando conquistas no ciclismo e fez história no último domingo ao se tornar campeão do 3º Ultra Desafio de MTB, realizado em Cerejeiras (RO).

Vidal venceu na categoria Máster D (60+), tornando-se o primeiro ciclista rondoniense campeão da categoria na competição, quebrando a hegemonia de atletas do Mato Grosso, que haviam dominado as edições anteriores.

O evento reuniu competidores de diversos estados, como Rondônia, Mato Grosso, Acre, Minas Gerais e Paraná, consolidando-se como uma das provas mais exigentes do calendário regional.

Prova desafiadora e disputa acirrada

Devido à realização de outra competição no mesmo período, na cidade de Pimenta Bueno, a categoria contou com apenas dois atletas: o próprio Carlos Vidal e Léo Cintra, de Campo Novo (MT), adversário já conhecido em outras disputas pelo pódio.

A prova foi marcada por um percurso técnico e exigente, com 57 quilômetros de alta altimetria, incluindo longas subidas, descidas técnicas, trechos arenosos e obstáculos como pontes de madeira com tábuas soltas. Entre os pontos mais desafiadores estiveram o Morro do Cobrão e a Serra das Antenas.

Com estratégia bem definida e preparo específico, Vidal conseguiu superar o adversário e garantir o primeiro lugar.

Segunda vitória consecutiva

A conquista em Cerejeiras representa a segunda vitória consecutiva de Carlos Vidal em menos de 15 dias, ambas na cidade onde o atleta realiza parte de seus treinos. No total, esta foi a 10ª vitória de sua carreira, com um significado especial por ter sido alcançada “em casa”.

Para chegar ao resultado, o atleta intensificou os treinos nas semanas que antecederam a prova, seguindo orientações de sua assessoria esportiva voltadas para competições de alto nível.

Próximo desafio

Após mais um título, Carlos Vidal volta o foco para os treinamentos visando a 2ª etapa da Copa Cone Sul de MTB, marcada para o dia 17 de maio, em Colorado do Oeste (RO).

Com desempenho consistente e resultados expressivos, o aposentado do TJRO se consolida como um dos destaques do ciclismo na categoria master em Rondônia.