Prefeitura de Vilhena promove festa em comemoração ao Dia das Mães

Por Assessoria

Publicada em 29/04/2026 às 14h43

Com o objetivo de valorizar e proporcionar um momento de acolhimento e celebração às mães atendidas pelos serviços socioassistenciais do município, a Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), promoverá no dia 08 de maio, às 19h, uma festa especial em comemoração ao Dia das Mães.

A ação será realizada no salão do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e contará com uma programação preparada especialmente para as participantes, incluindo momentos de confraternização, atividades interativas e homenagens.

O evento é voltado para as mães atendidas pelo Cras, porém aberto para a participação de toda a comunidade. De acordo com a Semas, a proposta é oferecer uma noite especial, marcada pelo carinho e valorização, reforçando o compromisso da gestão municipal com as políticas públicas de assistência social.