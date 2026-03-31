União e espírito esportivo marcam jogos dos servidores na Copa Madeirão

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 31/03/2026 às 14h20

O evento reuniu, ao longo de três dias, mais de 1.100 participantes, representando 21 órgãos e secretarias municipais

Neste último final de semana, o espírito esportivo tomou conta dos servidores da prefeitura de Porto Velho durante a Copa Madeirão dos Servidores. O evento reuniu, ao longo de três dias, mais de 1.100 participantes, representando 21 órgãos e secretarias municipais.

Diversas modalidades foram disputadas, como futebol, vôlei, natação, basquete, cabo de guerra, karaokê, tênis de mesa, sinuca, truco, dama, dominó e futevôlei. As competições foram marcadas pelo clima de integração, reforçando a ideia de que o mais importante é participar.

Coordenados pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), os jogos contaram com arbitragem oficial, premiação e apoio logístico aos competidores. O evento também teve um baile festivo de encerramento.

O secretário da Semtel, Paulo Moraes Júnior, destacou a importância da iniciativa como ferramenta de integração entre os servidores e parabenizou a dedicação dos participantes.

“Mais do que uma competição, as Olimpíadas Madeirão promovem saúde, bem-estar e fortalecem o espírito de equipe entre os servidores municipais. Iniciativas como essa são transformadoras, tanto para o servidor quanto para o seu ambiente de trabalho”, afirmou.

Os jogos contaram com arbitragem oficial, premiação e apoio logístico aos competidores

De acordo com o prefeito Léo Moraes, a qualidade de vida dos servidores está diretamente ligada à qualidade dos serviços prestados à população, tornando momentos de integração e bem-estar essenciais.

“A valorização do capital humano é fundamental para que a engrenagem da máquina pública funcione plenamente, atendendo às demandas da população. Parabéns a todos que participaram e demonstraram a união do funcionalismo público municipal”.

Por conta da forte chuva registrada no último domingo (29), as disputas nas modalidades de basquete, futebol master, futebol feminino e futebol masculino serão definidas na próxima terça-feira (31), no período da noite.

Fotos: Hellon Xabregas