Governo lança Sistema Integrado de Políticas Públicas e apresenta revisão do PDES 2030 no estado

Por Maria Luiza Amorim

Publicada em 31/03/2026 às 15h59

Com foco no fortalecimento do planejamento estratégico e da gestão pública, o governo de Rondônia realizou, na segunda-feira (30), o lançamento do Sistema Integrado de Políticas Públicas (SIPP) e a entrega da revisão do Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável (PDES 2030), em Porto Velho. A iniciativa, conduzida pela Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), reuniu cerca de 160 participantes no auditório do Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), entre servidores públicos, secretários estaduais e autoridades de órgãos de controle.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o lançamento representa um avanço na modernização da gestão pública estadual. “Estamos consolidando ferramentas que permitem planejar melhor, acompanhar as ações e garantir que as políticas públicas cheguem com mais eficiência à população. O fortalecimento do planejamento estratégico é essencial para promover o desenvolvimento sustentável de Rondônia, com responsabilidade, transparência e foco em resultados concretos para a sociedade”, enfatizou.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

A revisão do PDES 2030 foi apresentada como um instrumento essencial para orientar o desenvolvimento sustentável de Rondônia, com diretrizes atualizadas e alinhadas às demandas atuais da sociedade. O plano estabelece metas e ações estratégicas que visam impulsionar o crescimento econômico, social e ambiental do estado nos próximos anos.

A secretária da Sepog, Beatriz Basílio, ressaltou que o processo de revisão foi construído de forma técnica e participativa. “A atualização do PDES 2030 representa um marco para o planejamento estadual. Trabalhamos com base em diagnósticos consistentes e na escuta de diferentes setores para garantir um plano mais efetivo, integrado e alinhado às necessidades da população.”

SISTEMA INTEGRADO

Durante o evento, também foi lançado o Sistema Integrado de Políticas Públicas (SIPP-RO), concebido para institucionalizar um modelo integrado de formulação, priorização, implementação, monitoramento e avaliação das políticas públicas no âmbito do Poder Executivo estadual. O sistema começou a ser desenvolvido em setembro de 2025 e teve seu Produto Mínimo Viável (MVP) estruturado em apenas quatro meses, com a adoção de metodologias ágeis como Scrum e Lean Inception. Desenvolvido integralmente com recursos próprios, o SIPP representa um avanço significativo na capacidade institucional do estado e a criação de um ativo tecnológico próprio. Considerando parâmetros de mercado baseados em Unidade de Serviço Técnico (UST), a solução já nasce avaliada em mais de R$ 300 mil caso fosse contratada externamente, gerando economia aos cofres públicos.

A plataforma foi construída por uma equipe interna composta por programadores qualificados na linguagem Ruby on Rails, reconhecida internacionalmente pela robustez e eficiência no desenvolvimento de sistemas web. Além da equipe técnica, o planejamento do sistema foi conduzido por servidores de carreira, especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, que atuaram diretamente na concepção da ferramenta, definição das regras de negócio e validação do escopo funcional.

TECNOLOGIA E CONHECIMENTO TÉCNICO

Essa integração entre tecnologia e conhecimento técnico foi determinante para o desenvolvimento de uma solução alinhada às reais necessidades da administração estadual. O sistema organiza, em ambiente digital integrado, eixos estratégicos, diretrizes, políticas públicas, programas, projetos e indicadores, permitindo o registro estruturado de objetivos, público-alvo, vinculação orçamentária e metas projetadas ao longo do Plano Plurianual. A Sepog exerce papel central na concepção metodológica, coordenação técnica e integração do sistema com os instrumentos de planejamento e orçamento.

De acordo com a secretária da Sepog, o Sistema Integrado de Políticas Públicas representa uma mudança de paradigma na gestão estadual. Estamos estruturando um modelo que integra planejamento, orçamento e monitoramento de resultados, fortalecendo a tomada de decisão baseada em evidências e garantindo maior transparência e eficiência na aplicação dos recursos públicos.

INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL

O evento contou com a participação de representantes de diversas instituições, reforçando a importância da atuação integrada entre os órgãos do estado para o fortalecimento das políticas públicas. Com o lançamento do SIPP e a atualização do PDES 2030, o governo de Rondônia avança na consolidação de um modelo de gestão orientado por dados, resultados e planejamento de longo prazo, ampliando a capacidade de execução das políticas públicas, fortalecendo a governança estadual e garantindo mais eficiência, transparência e desenvolvimento sustentável para a população.