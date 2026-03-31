Prefeitura de Porto Velho entrega ônibus novo e revitaliza Praça CEU na zona Leste

Por Leandro Morais / Iule Vargas

Publicada em 31/03/2026 às 15h44

A Prefeitura de Porto Velho realiza, nesta terça-feira (31), às 17h, a entrega de dois importantes investimentos que fortalecem o esporte, o lazer e a qualidade de vida na zona Leste da capital. A programação acontece na Praça CEU e reúne a entrega de um novo ônibus para atendimento dos programas da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel) e a revitalização completa do espaço público.

De forma integrada, as ações ampliam tanto o acesso da população às atividades quanto a qualidade da estrutura oferecida à comunidade.

O prefeito Léo Moraes destacou que a iniciativa reforça o compromisso da gestão com o bem-estar da população.

“Estamos investindo em estrutura e também em acesso. Esse ônibus vai levar mais pessoas para participar dos nossos programas, enquanto a Praça CEU revitalizada garante um espaço digno, seguro e acolhedor para as famílias da zona Leste. É assim que a gente constrói qualidade de vida de verdade”.

Ônibus amplia atendimento

O novo ônibus, ano/modelo 2026/2027, tem capacidade para 33 passageiros e conta com ar-condicionado, acessibilidade e padrão executivo. O veículo será utilizado em programas como Construindo Campeões, Turista Aprendiz, Sempre em Movimento e Viva Mais, além de apoiar outras ações da Semtel.

Com a nova aquisição, a prefeitura amplia a capacidade de atendimento e garante mais conforto, segurança e mobilidade para os usuários.

O secretário da Semtel, Paulo Moraes Jr., ressaltou a importância do reforço na logística.

“Esse ônibus representa mais oportunidades para a população. Vamos conseguir atender mais pessoas, com mais qualidade, levando nossos programas para diferentes regiões da cidade com segurança e organização”.

Praça CEU revitalizada

A população também passa a contar com uma Praça CEU completamente revitalizada, após cerca de 120 dias de obras. A intervenção foi pensada para solucionar problemas antigos e melhorar a experiência de quem utiliza o espaço diariamente.

Entre as melhorias estão a nova pintura geral, implantação de estação de hidratação, substituição das caixas d’água, recuperação das calçadas e instalação de gradis e alambrados, reforçando a segurança, especialmente nas áreas do playground e da pista de skate.

O espaço ganhou ainda novos bancos, área de convivência com pergolado em madeira, playground, academia ao ar livre com aparelhos em inox e iluminação revitalizada em toda a praça e quadra. A acessibilidade também foi ampliada com a recuperação do piso tátil, além da reorganização do estacionamento de bicicletas.

Entregas que se complementam

As duas entregas se conectam: enquanto o novo ônibus amplia o alcance das ações da Semtel, a Praça CEU revitalizada oferece um ambiente mais seguro, organizado e acolhedor para a comunidade.

Mais do que obras, a iniciativa representa investimento direto na qualidade de vida da população e no fortalecimento dos espaços públicos da capital.