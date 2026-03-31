Kim Jong-un assiste enquanto soldados levam marteladas no abdômen

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 31/03/2026 às 15h34

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, acompanhou uma série de exercícios militares realizados por tropas do país em uma base de treinamento de operações especiais.

De acordo com a agência estatal KTR, citada pela Reuters, as atividades incluíram demonstrações de resistência física, como quebrar tijolos com a cabeça e pedaços de madeira com os braços. Em uma das exibições, soldados chegaram a suportar golpes de martelo no abdômen.

Os exercícios ocorreram no domingo, 29 de março, e também incluíram treinos de tiro com uso de munição real para atingir alvos.

As forças especiais ainda apresentaram demonstrações de artes marciais, com provas de resistência e combates sincronizados, incluindo a participação de tropas femininas. Em imagens divulgadas pela televisão estatal, Kim aparece observando o treinamento, aplaudindo e incentivando os militares.

Em declarações à KTR, o líder destacou a importância de reforçar o preparo das tropas com base nas táticas da guerra moderna. Ele afirmou que já trabalha em planos para reorganizar as forças de operações especiais do país com esse objetivo.

A televisão estatal também exibiu, no mesmo dia, reportagens sobre testes de novos armamentos, incluindo um motor de foguete de combustível sólido e um novo tanque de batalha.

Em fevereiro, durante um raro congresso do Partido dos Trabalhadores, Kim Jong-un apresentou um plano de cinco anos para o desenvolvimento de armas nucleares e defendeu a modernização das capacidades militares da Coreia do Norte.