Trump manda europeus irem

Por G1

Publicada em 31/03/2026 às 15h29

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar países europeus por não participarem de sua guerra contra o Irã e do patrulhamento ao Estreito de Ormuz. E disse achar que eles deveriam "ir buscar seu próprio combustível" no estreito, por onde passam embarcações transportando um quinto do petróleo utilizado no mundo.

"Criem coragem, vão até o Estreito e simplesmente o TOMEM . Vocês terão que aprender a lutar por si mesmos, os EUA não estarão mais lá para ajudá-los, assim como vocês não estiveram lá para nos ajudar. O Irã foi, essencialmente, dizimado. A parte difícil já passou. Vão buscar seu próprio petróleo!", escreveu o presidente norte-americano em uma publicação em sua rede social Truth Social.

O norte-americano também renovou ameaças de abandonar militarmente os aliados da Europa, "principalmente o Reino Unido". Disse que o governo britânico terá de lutar sozinho em Ormuz, embora o Reino Unido não tenha entrado na guerra. E sugeriu a europeus que passem a comprar petróleo dos Estados Unidos, porque "temos bastante".

➡️ Há semanas, Trump vem pedindo que países da Europa enviem navios militares para patrulhar o Estreito de Ormuz, onde o Irã vem atacando embarcações petroleiras em retaliação aos ataques dos EUA e de Israel. Os europeus, no entanto, negaram o pedido, isolando o presidente norte-americano e o governo israelense.