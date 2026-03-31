Gazin Porto Velho anuncia cinco reforços para fortalecer elenco na temporada

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 31/03/2026 às 11h34

O elenco do Gazin Porto Velho Esporte Clube passa por ampliação com a chegada de novos atletas anunciados para a sequência da temporada, em movimento voltado ao aumento da competitividade da equipe.

Foram confirmadas as contratações do meia Álvaro, do zagueiro Willian, do lateral-direito Ismael, além dos volantes Eduardo e Carlos Eduardo. Os nomes chegam com a proposta de reforçar diferentes setores do time, que busca melhor desempenho nos desafios em andamento.

A diretoria aposta na qualificação do grupo como estratégia para elevar o nível técnico e ampliar as opções táticas ao longo das competições. A expectativa é que os novos jogadores contribuam para consolidar os objetivos traçados pelo clube na temporada.