Irmão de Marcos Rocha no Avante não significa candidatura; governador fica até 2027; e Léo Moraes vira fiel da balança

Por Sérgio Pires

Publicada em 27/03/2026 às 08h39

UMA DECISÃO A FAVOR DO FIM DA CPMI DO INSS, QUE NOS TIRA OUTRA VEZ A ESPERANÇA DE AINDA TERMOS UM PAÍS DECENTE

Todos já sabiam qual seria o resultado, mesmo assim, alguns milhões de sonhadores ainda imaginavam que se poderia assistir a uma espécie de ressurreição de um poder, que está intrinsicamente ligado ao atraso do Brasil e a tudo de negativo que o país tem enfrentado nos últimos anos.

Por ampla maioria, 8 votos contrários, apenas dois a favor (até o presidente Edson Fachin votou do mesmo jeito que os seus companheiros de ideologia) o STF determinou o sepultamento da CPMI do INSS, que já colocou uma dúzia e meia de bandidos na cadeia, mas que teria ainda pelo menos mais umas duas dezenas, inclusive gente muito mais graúda, para mandar para as grades.

Alguém aí se surpreendeu que Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Nunes Marques, Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e o presidente Edson Fachin tenham votado para encerrar a CPMI, impedindo que as investigações se ampliassem? Apenas os dois ministros que ainda dão alguma esperança de estarem ao lado da maioria da população brasileira (André Mendonça e Luiz Fux) queriam mais tempo para escancarar toda a roubalheira.

Mendonça e Fux defenderam a verdadeira Justiça. A partir de um dos principais aliados do governo, o ministro Flávio Dino, alegando agora a separação de poderes, algo que em decisões anteriores dele mesmo e de outros ministros, como Alexandre de Moraes, foi fator ignorado, todos demais votos, certamente já definidos bem antes da votação, livraram das investigações, que certamente chegariam muito mais longe, algumas dezenas de criminosos que roubaram milhões de velhinhos.

Mais uma vez, a esperança de que a verdadeira Justiça vencesse, foi por água abaixo. Com este grupo mandando na Suprema Corte e se auto protegendo, além de proteger seus amigos que estão no Poder, jamais veremos na cadeia todos os bandidos que, por roubar nossos aposentados, jamais pagarão por seus crimes.

Infelizmente, é esta nossa Pátria de hoje. Governada por quem milhões de brasileiros têm ojeriza e por uma minoria que, a cada decisão, nos dá menos esperança de que poderemos voltar a ser um país decente, honesto e onde criminosos vão apodrecer na cadeia.

Nossos sonhos estão cada vez mais, virando pesadelo.

FRENTE PROGRESSISTA FAZ FESTA COM GRANDE REUNIÃO POLÍTICA NA NOITE DESTA SEXTA, EM PORTO VELHO

As movimentações políticas se intensificam nestes dias que antecipam o 4 de abril, Dia D para o fechamento da janela de troca de partidos e, ainda, para que ocupantes de postos executivos deixem seus cargos, para poderem disputar a eleição. Pelo menos um grande evento deve ocorrer nesta sexta e no sábado, em Porto Velho.

O encontro ocorre na noite desta sexta, num conhecido restaurante de comida italiana da Capital. Convocado pelo deputado federal Maurício Carvalho, ele presidente da Federação Progressista, que reúne o União Brasil e o PP, hoje também chamado de Progressistas, o encontro terá a presença do candidato ao governo, Hildon Chaves e do candidato a vice, Cirone Deiró, vereadores, deputados e apoiadores.

Outro encontro que estava agendado para o sábado de manhã, foi cancelado. Ele chegou a ser programado pelo grupo comandado pelo governador Marcos Rocha e reuniria apoiadores do governo e do candidato do candidato do PSD à sucessão de Marcos Rocha. Foi transferido para outra data, ainda não anunciada.

Marcos Rogério, Rodrigo Camargo, Delegado Flori e Samuel Costa, também programam reuniões e visitas a vários municípios, neste período de pré-campanha mas que, na realidade, já mostra uma campanha esquentando até quase ferver.

Faltando ainda seis meses para a eleição, alguns dos principais candidatos estão se movimentando intensamente em todas as regiões de Rondônia.

MAIS DA METADE DA BANCADA FEDERAL TROCOU DE PARTIDO. QUEM MAIS APROVEITARÁ A JANELA QUE FECHA EM UMA SEMANA?

Ao menos mais dois deputados federais estão aproveitando a reta final da janela e trocando de casa. Cristiane Lopes bateu o martelo e deixou o União Brasil, ingressando Podemos, partido comandado por Léo Moraes e que já tem pelo menos dois nomes da Capital, para formar uma nominata forte à Câmara Federal: Jaime Gazola e Euma Tourinho.

O Podemos tem, ainda, o deputado de Ariquemes, Rafael Fera, igualmente candidatíssimo à reeleição. Cristiane é mais um nome na forte nominata que o partido de Léo estaria formando. O ingresso dela no Podemos foi oficializado num encontro com o prefeito Léo Moraes e com a presidente nacional da sigla, a deputada Renata Abreu.

O outro é Thiago Flores, de Ariquemes. O ex-prefeito e hoje deputado federal de primeiro mandato já passou pelo PPS, pelo MDB, pelo PSL, nos Republicanos, voltou ao MDB, estava no Republicanos e agora teria acertado seu ingresso no União Brasil, para compor a nominata da coligação Progressistas, em busca da reeleição.

Na bancada federal, Lúcio Mosquini já havia trocado o MDB pelo PL. Sílvia Cristina já havia trocado o PL pelo comando regional do Progressistas. Fernando Máximo, que como Sílvia concorrerá ao Senado, trocou o União Brasil pelo PL.

Maurício Carvalho, do União Brasil; Coronel Chrisóstomo, do PL e Rafael Fera, do Podemos, são os três deputados que permanecem nos partidos pelos quais foram eleitos.

No Senado, nada mudou. Confúcio Moura, do MDB; Marcos Rogério e Jaime Bagattoli, ambos do PL, continuam firmes nos partidos pelos quais foram eleitos.

O APOIO DECISIVO DE LÉO MORAES VAI PARA QUEM, NA DISPUTA PELO GOVERNO DO ESTADO?

O grande tema dos bastidores da política, neste momento, é sobre quem o prefeito Léo Moraes vai apoiar para a disputa ao Governo. Há quem diga que se a decisão fosse agora, a tendência seria fechar com Marcos Rogério, que já teria aceito a indicação de Márcio Barreto, tio de Léo, como seu vice.

Há, contudo, pelo menos um empecilho muito forte neste caminho. Léo e o senador do PL, que lidera das pesquisas para o Governo, teriam tido desentendimentos, inclusive por causas pessoais, há alguns anos. Embora se ouça que a questão estaria resolvida e esquecida, ainda não se sabe se isto terá ou não influência na decisão.

O prefeito de Porto Velho, por sua alta aprovação no maior eleitorado do Estado, obviamente é o que se apelida, nas lides políticas, como “a noiva da vez”. Ele é cortejado também pelo grupo palaciano, através do governador Marcos Rocha e do candidato do PSD, Adailton Fúria.

A única certeza é que Léo Moraes estará na trincheira totalmente contrária a de Hildon Chaves. A campanha municipal de 2024 ainda está muito recente, assim como suas feridas.

Além disso, a pessoas próximas, Léo tem dito que sua decisão será de acordo com os interesses maiores de Porto Velho. Quem se propuser a dar mais apoio em busca de soluções para as grandes necessidades da Capital, tende a ter o seu aval nas urnas.

Agora é esperar para ver!

MDB E PDT EM PARCERIA COMEÇAM A MONTAR NOMINATA FORTE PARA DISPUTA DO SENADO E CÂMARA FEDERAL

MDB e PDT estão se preparando para uma caminhada conjunta na eleição deste ano. Os acordos estão sendo fechados pelo presidente emedebista, o senador Confúcio Moura e pelo presidente trabalhista, o ex-senador Confúcio Moura. Os dois partidos, ao menos até agora, não deram qualquer indício de qual candidatura apoiarão ao Governo do Estado, já que, ao que consta, não terão um nome para a disputa.

Contudo, a batalha conjunta é pela formação de uma nominata forte para o Congresso. Para o Senado, Confúcio ainda não definiu se concorre ou não à reeleição, embora esteja percorrendo todo o Estado, levando emendas e conversando com prefeitos e com a população. Já Acir Gurgacz é candidatíssimo a uma cadeira no Poder onde ele já esteve e com participação destacada. Quer ser senador novamente.

Já para a Câmara Federal, pelo menos três nomes estão praticamente certos. Um deles, o ex-vereador Ted Wilson, com importante passagem pela Câmara de Vereadores de Porto Velho, por cerca de cinco anos e meio. O outro, o pedetista Célio Lopes, que concorreu à Prefeitura da Capital em 2024 e teve expressiva votação. O terceiro convidado para compor a nominata conjunta é Pedro Abib Hecktheuer, o jovem vice-reitor da Faculdade Católica de Rondônia.

Os dois partidos estão também buscando nomes, principalmente caras novas, para compor a chapa que vai disputar cadeiras na Assembleia Legislativa. Tanto Confúcio quanto Acir têm conversado com vários potenciais candidatos, para entrarem na briga das 24 cadeiras do Parlamento estadual.

Os dois se mexem e querem ter protagonismo na disputa eleitoral deste ano. Embora partidos mais ligados à esquerda, ambos têm um nicho importante no eleitorado.

É bom que se registre que Confúcio, caso o presidente Lula seja reeleito, tem enormes chances de estar no próximo Ministério.

SANDRO ROCHA ENTRA NO AVANTE, MAS NÃO CONCORRE. DECISÃO DO SEU IRMÃO CONTINUA INALTERADA: VAI CONCLUIR O MANDATO

A publicação, nas redes sociais, da adesão de Sandro Rocha, irmão do governador Marcos Rocha e diretor-geral do Detran, ao partido Avante, nesta quinta-feira, reacendeu o questionamento sobre uma eventual mudança na decisão do próprio Governador de não concorrer ao Senado. O principal raciocínio envolvia a pergunta: se o Sandro Rocha não vai concorrer a nada (e ele só o faria se o irmão renunciasse em 4 de abril), por que entraria num novo partido às vésperas da data definitiva para a decisão do irmão?

Para se ter a resposta, teria que se perguntar ao comandante da nova sigla de Sandro, o presidente regional do Avante, o ex-deputado estadual Jair Montes. “Não há nada disso. O Sandro Rocha chega ao nosso partido como um nome importante, mas a missão dele será nos ajudar na organização das nominatas e no esforço que faremos para eleger muitos dos nossos candidatos”, explica Montes.

Mesmo assim, o assunto dominou muitas conversas intrapalacianas nos últimos dias. Há ainda muita gente, inclusive pessoas próximas ao Governador, que continuam lamentando a decisão dele de não entrar na disputa por uma das cadeiras ao Senado, mesmo aparecendo bem nas pesquisas e com chances reais de eleger-se.

A palavra oficial continua a mesma dos últimos meses: Marcos Rocha ficará no comando do governo estadual até o último dia do segundo mandato, ou seja, em 6 de janeiro de 2027. Segundo o Governador tem repetido, só um milagre para mudar sua decisão de não concorrer. Ao menos até atora, o milagre não aconteceu!

AO INVÉS DE GUERRA JUDICIAL, NÃO SERIA MELHOR OUVIR UM CAÇADOR PROFISSIONAL SOBRE OS BÚFALOS DE RONDÔNIA?

Amadores brigando por protagonismo não vai resolver a questão dos búfalos da Fazenda Pau D’Oleo, no Vale do Guaporé, que continuam se multiplicando, por não terem predadores e, ainda, destruindo tudo o que encontram pela frente. Ministério Público Federal e ICMBio se digladiam, buscando decisões judiciais, enquanto especialistas que deveriam ser ouvidos, como experientes caçadores, não são ouvidos.

Cristiano Furtado, que atualmente trabalha como guia de caça em Moçambique e África do Sul, diz, num vídeo, que “está tudo errado” na forma como se planejou a matança de animais. Jogar as carcaças nos rios e lagos da região é um absurdo, diz o experiente caçador. Para Cristiano, a cabeça e a pele são aproveitados para troféu e a carne, a preço baixo, pode ser vendida para a população carente, principalmente em forma de charque.

Com anos de experiência em caça esportiva, Cristiano repete, em vídeos nas redes sociais, que caçadores profissionais pagariam até 15 mil dólares, algo em torno, hoje, de 78 mil reais, por cada cabeça de búfalo abatido. Ele diz que o Estado teria que providenciar locais adequados para abrigar os caçadores, como barracas com ar condicionado e pistas de pouso, mas, em contrapartida, ganharia uma fortuna com a chega dos profissionais da caça.

O tema não é para amadores que vivem de discursos ambientalistas. Ele é para quem entende do assunto. Mas, é claro, viver em debates judiciais dá espaço na mídia. Enquanto isso, a destruição continua como dantes, no quartel de Abrantes.

PELA PRIMEIRA VEZ, PESQUISA COLOCA FLÁVIO BOLSONARO COM UM PONTO À FRENTE DE LULA NO SEGUNDO TURNO DA ELEIÇÃO

Sinal vermelho. Não aquele da bandeira do PT, mas o de Perigo! Acendeu e está piscando com força, na região do Palácio do Planalto, dos Ministérios e dos aliados ao governo, do STF à Procuradoria Geral da República. Pesquisa do Instituto Atlas/Bloomberg, feita nesta semana, apontou pela primeira vez que o recém candidato da direita, Flávio Bolsonaro, venceria o presidente Lula por um ponto percentual, caso a eleição do segundo turno fosse hoje.

Ouvidos 5.028 eleitores em todo o país, a pesquisa aponta que Flávio, num eventual segundo turno, teria 47,6 por cento dos votos contra 46,6 de Lula. O levantamento (registrado no TSE sob o número BR 04227/2026) ainda aponta 5,8 por cento de brancos, nulos e indecisos. Obviamente ainda é um empate técnico, mas é bom lembrar que em pesquisas de Dezembro passado, ou seja, há menos de quatro meses, Lula tinha mais de dez pontos de vantagem sobre o então recém lançado candidato do conservadorismo e da direita.

A série de escândalos envolvendo se não o próprio governo, mas muitos dos seus aliados e o tratamento dado ao ex-presidente Bolsonaro, condenado por vingança e não por ter cometido algum crime, são algumas das causas que colocam o filho do ex-mandatário já na frente de Lula, a seis meses do primeiro turno.

A roubalheira dos velhinhos do INSS, com denúncias envolvendo parentes próximos do Presidente e do Banco Master, com suspeição sobre ministros do STF, aliados ao Planalto, são considerados os dois principais problemas que afetam a popularidade de Lula.

Na próxima pesquisa, se saberá se os números atuais foram apenas uma bolha ou se realmente Flávio Bolsonaro está mantendo uma dianteira, mesmo que minúscula, diante do antes imbatível Luís Inácio Lula da Silva.

NO ACRE, VICE ASSUME E CONCORRE AO GOVERNO. CAMELÍ DISPUTA CADEIRA AO SENADO CONTRA PESOS PESADOS DO SEU ESTADO

Ao contrário de Rondônia, onde o governador Marcos Rocha oficializou sua permanência no cargo até o final do mandato, não permitindo a posse do seu vice, Sérgio Gonçalves, no nosso vizinho Acre a situação é diferente. Mesmo enrolado e envolvido em várias denúncias, com seguidas operações da Polícia Federal no seu Estado e contra ele, desde 2021, o governador Gladson Camelí deixou o cargo, nesta semana, para disputar uma das duas cadeiras ao Senado por seu Estado.

Quem assume o poder é a até agora vice-governadora Mailza Assis, também do PP, partido do agora ex-governador. Ao contrário do racha em Rondônia, Cameli e sua vice mantém bom relacionamento, ao ponto do candidato ao Senado destacar a lealdade da sua parceira política. Gladson Camelí disse ter certeza da vitória de sua vice Mailza Assis, nas eleições para o governo do Acre, agora em outubro.

Além de Mailza, devem ser postulantes ao governo do vizinho Estado o senador Alan Rick, do União Brasil; o atual prefeito de Rio Branco Tião Bocalom, do PL; o médico Thor Dantas, do PSB; o ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, do MDB e Jamyr Rosas, do PSII (PSol).

Jorge Viana, ex-governador e ex-senador do PT também tenta voltar ao Congresso, disputando uma das duas vagas. O atual senador Márcio Bittar, do PL, muito querido em seu Estado, é outro nome quente na corrida. Outro senador, Sérgio Petecão, também busca a reeleição.

PERGUNTINHA

Qual sua opinião: a Justiça Federal agiu corretamente ou não, ao impedir curso de Medicina apenas para sem-terra e quilombolas, sem Vestibular, uma medida considerada puramente ideológica, que a Universidade Federal de Pernambuco implantou, segregando outros estudantes e lhes tirando o acesso aos mesmos cursos?