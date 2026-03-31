Skate Park entra em nova fase com obras e projetos de expansão

Por Carla Maia

Publicada em 31/03/2026 às 15h54

Desde o dia 26 de janeiro, o Skate Park vem passando por uma série de intervenções estruturais e melhorias, com o objetivo de qualificar o espaço e ampliar as opções de lazer para a população.

As ações já em andamento incluem pintura geral, reforma dos banheiros, reestruturação das áreas ao redor dos espaços administrativos, fechamento de quatro portões nos fundos para reforço da segurança, instalação de Wi-Fi e organização de pontos adequados para lixeiras.

Mesmo com as intervenções, o funcionamento do parque segue normalmente, sem impacto no acesso principal dos frequentadores.

A segurança também foi reforçada, com a presença de dois guardas municipais por turno, totalizando quatro turnos diários. Já as equipes técnicas atuam no local de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, acompanhando as melhorias e planejamentos em execução.

Além das ações imediatas, a Prefeitura, por meio da Emdur, já iniciou o planejamento de novos projetos estruturantes para o Skate Park, com foco na ampliação e melhoria do espaço.

Entre as propostas previstas estão a implantação de parquinho infantil, áreas de piquenique com espaços sombreados, área coberta para convivência com jogos, novos espaços de calistenia com piso adequado, área para atividades coletivas como zumba, além de quadras de areia e basquete.

Para Léo Moraes, as melhorias representam um novo momento para o espaço

Para o prefeito Léo Moraes, as melhorias representam um novo momento para o espaço. “Estamos investindo para transformar o Skate Park em um ambiente mais completo, seguro e atrativo, atendendo crianças, jovens e famílias. É mais qualidade de vida e incentivo ao esporte para a população.”

O planejamento também contempla melhorias estruturais, urbanização, paisagismo e adequações nas estruturas existentes, com foco na segurança, funcionalidade e valorização do espaço público.

O presidente da Emdur, Bruno Holanda, ressaltou o planejamento técnico das intervenções. “Estamos atuando de forma estratégica, com melhorias imediatas e projetos futuros que vão ampliar o uso do espaço, garantindo mais estrutura, segurança e conforto para todos que frequentam o local.”

A proposta é transformar o Skate Park em um ambiente mais completo, moderno e acessível, atendendo diferentes públicos e fortalecendo o uso do espaço como ponto de encontro, prática esportiva e convivência social em Porto Velho.