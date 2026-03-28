Marcos Rogério e Hildon saem na frente e impõem ritmo à disputa pelo governo

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 28/03/2026 às 10h02

As convenções partidárias estão distantes (20 de julho a 5 de agosto), mas grupos políticos já deram a largada para as eleições gerais de outubro em relação à sucessão estadual. Hoje, temos dois nomes sendo trabalhados como pré-candidatos a governador, um deles já com chapa completa, apresentando também o vice.

Em recente encontro regional do PL realizado em Ji-Paraná, partido presidido no Estado pelo senador Marcos Rogério, ficou decidido que ele é o pré-candidato do partido a governador. Rogério já foi candidato ao mesmo cargo em 2022, chegou ao segundo turno como favorito, mas Marcos Rocha conseguiu se reeleger.

Na semana seguinte à movimentação do PL, o ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, que presidia o PSDB no Estado, foi a São Paulo, reuniu-se com a cúpula do União Brasil, com o presidente Antônio Rueda e o vice, ACM Neto, além do deputado federal Maurício Carvalho, que seria o “padrinho” da filiação.

Além da chegada de Chaves, também foi formatada a chapa para disputar as eleições a governador de Rondônia, com o deputado estadual Cirone Deiró (UB-Cacoal), o quarto mais bem votado em 2022, somando 22.207 votos, que já foi vice-prefeito de Cacoal e é uma das fortes lideranças regionais, como pré-candidato a vice.

As eleições serão realizadas no dia 4 de outubro e, onde for necessário, o segundo turno será no dia 25, último domingo do mês eleitoral. As convenções para escolha dos candidatos ocorrerão do final de julho ao início de agosto, mas estamos em pleno período da Janela Partidária, iniciada no dia 5 e encerrada na sexta-feira (3), quando deputados estaduais e federais estão liberados para trocar de partido sem a perda do mandato por infidelidade partidária.

No Estado, o PL e o PSD, presididos pelo senador Marcos Rogério e pelo governador Marcos Rocha, respectivamente, já conseguiram filiações de vários deputados estaduais, e o PL, por enquanto, conta com dois federais: Fernando Máximo, o mais bem votado (85.596 votos) em 2022, e Lúcio Mosquini, que presidia o MDB e foi o terceiro mais votado no mesmo ano, somando 48.730 votos.

O PL aumentou a bancada estadual de dois deputados para sete, mas Eyder Brasil está deixando o partido, que ficará com seis parlamentares, número que poderá ser modificado até o dia 3, pois as filiações ainda estão em aberto.

O União Brasil perdeu vários deputados estaduais e dois dos oito federais. Até hoje (28), além de Máximo, o UB também ficou sem Cristiane Lopes, que assinou filiação ao Podemos, presidido no Estado pelo prefeito de Porto Velho, Léo Moraes.

Hoje, faltando menos de uma semana para o fim da Janela Partidária, temos duas correntes políticas já comprometidas com a sucessão estadual, lideradas por Hildon Chaves e Marcos Rogério.

O prefeito reeleito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD), que é pré-candidato desde quando conseguiu o segundo mandato, depende do governador Marcos Rocha, que é o novo presidente estadual do seu partido. Fúria é um bom pré-candidato, demonstrou isso nas eleições que disputou, desde quando se elegeu deputado estadual, depois prefeito de Cacoal e, posteriormente, reeleito, e já esteve mais presente na mídia regional. É um nome a ser considerado, mas depende de um bom vice, de preferência de Porto Velho.

O PT já deixou evidente que o nome do partido é o do ex-deputado federal e ex-presidente regional do PSD, Expedito Netto. Chegou recentemente ao partido do presidente Lula, já com a missão de disputar a sucessão estadual.

Estamos a pouco mais de sete meses das eleições em primeiro turno, que ocorrerão no dia 4 de outubro. Hoje, Hildon Chaves e Marcos Rogério estão à frente. Hildon, inclusive, já percorre o interior em companhia de Cirone, mantendo contato com lideranças e na mídia regional (rádios, sites, TVs, jornais), trabalhando as pré-candidaturas.

Correndo por fora, mas em busca de mais espaço político, estão Samuel Costa, presidente regional da Rede, e o deputado estadual Delegado Rodrigo Camargo, do Republicanos.

A política não é muito diferente do dia a dia, do cotidiano da população, mas quem chega primeiro sempre tem maiores chances de beber água limpa...