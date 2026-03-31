Estados Unidos sobrevoam Irã com bombardeiros nucleares pela 1ª vez desde o início da guerra

Por G1

Publicada em 31/03/2026 às 15h14

Os Estados Unidos anunciaram nesta terça-feira (31) que sobrevoaram o Irã pela primeira vez desde o início da guerra com bombardeiros B-52. As aeronaves têm capacidade nuclear e são consideradas a "espinha dorsal" da força de bombardeiros estratégicos americanos.

As informações foram reveladas primeiro pelo jornal The New York Times. A ação no espaço aéreo iraniano sugere enfraquecimento das forças do Irã, já que esse tipo de aeronave, apesar de potente, é mais vulnerável a sistemas de defesa antiaérea.

Segundo o general Dan Caine, chefe do Estado-Maior Conjunto dos EUA, os B-52 devem ser usados para bombardear cadeias de suprimentos que abastecem instalações de construção de mísseis, drones e navios do Irã.

O objetivo das Forças dos EUA é impedir que o país reponha munições usadas na guerra.

O anúncio do uso de B-52 no Irã foi feito um dia após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, compartilhar um vídeo que mostra uma grande explosão em Isfahan. O alvo seria um depósito de munições. Assista ao vídeo no topo da reportagem.

Ainda não está claro se as aeronaves foram responsáveis pela operação divulgada por Trump.