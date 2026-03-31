Repartições públicas do governo de Rondônia vão ter ponto facultativo nos dias 2 e 3 de abril

Por Jackson Vicente

Publicada em 31/03/2026 às 15h49

Com a proximidade do ponto facultativo na quinta-feira (2) e do feriado nacional da Paixão de Cristo, na sexta-feira (3), orgãos e entidades do serviço público do governo de Rondônia, terão funcionamento regular até quarta-feira (1º). A medida, prevista no calendário oficial conforme o Decreto nº 31.210, altera o expediente na maioria dos órgãos, mantendo o atendimento em áreas essenciais para garantir a assistência à população.

SERVIÇOS ESSENCIAIS

Somente vão funcionar os serviços essenciais, como Saúde e Segurança Pública por meio de plantão, conforme escalas definidas pelo respectivos gestores. Na área da saúde, os atendimentos de urgência e emergência continuam funcionando normalmente, a exemplo de Pronto-socorros estaduais, hospitais de referência e demais unidades de atendimento emergencial em todo o estado. As forças estaduais de Segurança Pública também permanecem em pleno atendimento durante estes dias, atuando com reforço no policiamento ostensivo e na resposta a ocorrências nos municípios

SERVIÇOS EMERGENCIAIS

Para quem necessitar de auxílio com serviços emergenciais, pode entrar em contato pelos números:

Polícia Militar do Estado de Rondônia – PMRO – 190;

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu – 192;

Corpo de Bombeiros Militar – CBMRO – 193;

Polícia Civil – PC – 197;

Defesa Civil – 199.

Fotos: Daiane Mendonça