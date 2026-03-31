Após três décadas, casal de Vilhena realiza sonho e se casa em evento do Judiciário

Por TJ-RO

Publicada em 31/03/2026 às 16h04

O casal Luiz Gonzaga Nunes e Ivanete Gomes Martins, de Vilhena, celebrou a oficialização de sua união após 30 anos juntos, durante o casamento comunitário promovido pelo Poder Judiciário de Rondônia. "Era um sonho antigo, que hoje se tornou realidade", declarou emocionada a noiva.

As cerimônias aconteceram na sexta-feira (27) e no sábado (28), nas cidades de Vilhena e Pimenta Bueno, oficializando a união de mais de 80 casais. As celebrações, marcadas por momentos de grande emoção, garantiram cidadania e segurança jurídica à população.

Outra história de amor é do casal Rosilda Conceição dos Reis e Luiz de Oliveira, que também oficializou a relação. Rosilda, residente em Vilhena, conheceu Luiz enquanto passava férias em Espigão do Oeste, há nove anos, e desde então estão juntos.

O processo iniciou com a divulgação, passou pelas etapas de triagem e audiências, chegando à cerimônia que concretizou o sonho de tantos casais.

De acordo com o desembargador José Antonio Robles, as atividades representam, sobretudo, um compromisso com a população. "Aqui são solucionadas as questões jurídicas dessas famílias, o que é fundamental para efeitos de pensão e para garantir a segurança das crianças. Nosso trabalho de cada dia é, também, levar cidadania gratuitamente", afirmou.

O juiz Andresson Cavalcante Fecury destacou o empenho em todas as etapas do processo: "Foram muitas fases de divulgação, triagem, audiências, e esta noite celebra tudo isso. Realizamos mais de 190 audiências, sendo que 56 casais buscaram a conversão da união estável em casamento em Vilhena, evidenciando o grande interesse da população".