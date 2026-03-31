Campeonato Rondoniense Sicredi 2026 entre as melhores competições do Brasil

Por FFER

Publicada em 31/03/2026 às 11h42

O Campeonato Estadual de Futebol, o Rondoniense Sicredi 2026 chegou ao fim com uma grande festa no estádio Cassolão em Rolim de Moura, o time da casa Guaporé superou o Rondoniense Social Clube na final e comemorou o título inédito da principal competição do Estado de Rondônia. Mas a comemoração não foi apenas do Jacaré da Zona da Mata, o futebol de rondoniense viveu umas das melhores competições de todos os tempos e entre as melhores do país.

Motivos para isso não faltaram, todas as partidas foram bem sucedidas, ocorreram sem problemas, a FFER custeou todos as despesas dos 48 jogos, transferências de jogadores também foram concluídas pela FFER. "através do Rondoniense Sicredi 2026 três filiados conquistaram vagas nas competições nacionais, nas quais tiveram bom desempenho e puderam elevar o poder de investimento dos clubes. O torcedor compareceu aos estádios, lotando as arquibancadas da capital e também no interior.

Pela primeira vez o Grupo Rede Amazônica, filiada da Globo foi a emissora oficial da competições, abriu portas e levou do futebol rondoniense para o Brasil e para o mundo através de várias ferramentas de mídias, foram mais de 900 minutos de transmissão ao vivo, mais de 190 reportagens e entradas ao vivo nos telejornais diáriamente, ou seja noticiando o nosso futebol, nas Rede Sociais, Globoesporte.com, com transmissões de jogos ao vivo com imagens e transmissões em tempo real além da tv aberta com a Rede Amazônica filiada da Globo ao vivo com os dois jogos finais entre Guaporé e Rondoniense destacando e mostrando o futebol rondoniense para milhares de expectadores, então fiz a entrega da taça com muita alegria porque entregamos o melhor campeonato da nossa história, me reuni com todos da minha equipe para agradecer o empenho e o comprometimento com o futebol Rondoniense" frisou Heitor Costa.

O campeonato estadual, Rondoniense Sicredi 2026 foi realizada entre os dias 17/01 - 28/03, registrando 114 gols. Apenas 10 partidas terminaram empatadas e em cinco partidas não tivemos gols. Média de 2,37 gols. "Mas o ano ainda não acabou temos muitas competições e muitos jogos até dezembro, estamos comemorando o sucesso do Rondoniense Sicredi 2026, mas seguimos trabalhando pra manter o futebol rondoniense em alta com outras competições do calendário da federação", citou Heitor Costa.

Em 2026 a FFER e CBF também entregaram obras de revitalização de vestiários, bancos de reservas e gramados dos estádio Portal da Amazônia, Cassolão, Luiz Alves Athaide, Biancão e Aluízio Ferreira, além de entrega de equipamentos de manutenção dos estádios, através do Projeto Palcos do Futebol. O Rondoniense Sicredi 2026 foi conquistado pelo Guaporé, mas o torcedor e o futebol rondoniense foi maior campeão da principal competição esportiva do Estado de Rondônia.