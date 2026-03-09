“Temos uma boa chance”, diz Wagner Moura sobre “O Agente Secreto” no Oscar

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 09/03/2026 às 10h15

O ator Wagner Moura comentou a expectativa para a cerimônia do Oscar, marcada para o dia 15 de março, em Los Angeles. Em entrevista exibida pelo programa Fantástico, da TV Globo, neste domingo (8), ele avaliou as chances do filme brasileiro “O Agente Secreto”, que concorre em categorias importantes da premiação.

A produção disputa os prêmios de Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Filme, após uma campanha intensa de divulgação no circuito internacional. Moura também integra a disputa na categoria de Melhor Ator.

Segundo o artista, a fase mais intensa do trabalho já foi concluída. “Claro que vou dar entrevistas no tapete (vermelho), participar de tudo. Mas o trabalho mesmo já acabou, que era convencer as pessoas a votarem no filme. Agora é aproveitar. Eu estou com muita esperança de que ‘O Agente Secreto’, na categoria de Melhor Filme Internacional, acho que a gente tem uma boa chance”, afirmou.

O ator também revelou como pretende celebrar após a cerimônia. “Quero me divertir. Eu tenho que ir à uma festa, e depois quero meter o pé e fazer um pagode com a galera do Brasil”, contou.

Durante a entrevista, Moura destacou o momento positivo vivido pelo cinema brasileiro no exterior e o impacto cultural desse reconhecimento internacional.

“Acho que isso tem uma importância grande na geração de identidade, no entendimento do que é o Brasil, com sua complexidade, suas belezas e suas tragédias. Quando a gente vê quem a gente é, a tendência é a gente se gostar. E o fato do Brasil ter tido dois filmes na sequência indicados ao Oscar, com o Ainda Estou ganhando, é muito bom”, avaliou.