“Amor pleno”, diz Jackson Antunes após transplante de rim doado pela esposa

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 09/03/2026 às 10h19

O ator Jackson Antunes, de 65 anos, comentou publicamente pela primeira vez sobre a recuperação após passar por um transplante de rim doado pela própria esposa, Cristiana Britto. A cirurgia foi realizada em 22 de dezembro de 2025 e o relato foi exibido em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, no domingo (8).

Durante a conversa, o artista descreveu o impacto emocional do procedimento e afirmou que passou a enxergar a esposa de forma diferente após a cirurgia. “É uma constatação de amor pleno. A partir do momento que fui transplantado e a Cris, quatro dias depois, foi me visitar, eu a olhei diferente. Era uma luz diferente. Fui sentindo aos poucos uma mudança, uma estranheza, e depois uma espécie de adaptação que não ocorreu só fisicamente, mas também espiritualmente”, relatou.

Antes do transplante, Antunes enfrentou um longo período de tratamento. Em 2024, quando participou do remake da novela “Renascer”, o ator conciliava as gravações com sessões frequentes de hemodiálise.

Os problemas renais começaram ainda na juventude. Na década de 1990, aos 33 anos, o artista descobriu, após episódios de trombose, que possuía apenas um rim.

A situação se agravou em 2018, quando ele foi diagnosticado com câncer no pâncreas. A doença afetou o funcionamento do único rim, exigindo tratamentos intensivos e acompanhamento médico constante.

Com o avanço do quadro, o ator chegou a entrar na fila de transplantes do Sistema Único de Saúde (SUS). No entanto, exames posteriores apontaram compatibilidade do órgão de sua esposa, que decidiu realizar a doação.

Em tom emocionado, Antunes destacou o sentimento de gratidão após o procedimento. “A palavra verdadeira é agradecimento. Eu só queria uma coisa na minha vida. Queria ver um pôr do sol, e ver o álbum do meu filho pronto”, afirmou.

O ator também refletiu sobre a própria trajetória de saúde com bom humor. “Deus faz dois tipos de gente: aquele que passa a vida inteira sem adoecer, adoece uma vez e vai para a ‘terra dos pés juntos’; e o outro ‘caboclo’ que adoece todo dia, e Deus é tão perfeito, que o ‘cabra’ passa à beira da morte e se livra. Eu sou esse tipo de gente”, disse.