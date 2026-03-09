Ana Castela e Zé Felipe surgem juntos após término e fãs especulam possível volta

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 09/03/2026 às 10h31

A cantora Ana Castela voltou a aparecer ao lado de Zé Felipe neste domingo (8), durante um encontro em Goiânia que também contou com a presença da família do cantor. Os registros foram compartilhados nas redes sociais e rapidamente chamaram a atenção dos fãs, reacendendo especulações sobre uma possível reconciliação entre os dois.

Nos vídeos publicados, Ana surge em momentos descontraídos ao lado de Zé Felipe. Em um deles, os dois aparecem brindando. Em outro, a artista conversa com Leonardo, pai do sertanejo, em clima de brincadeira.

Durante a interação, Ana comenta sobre aparência: “Eu tava fitness”, diz. Leonardo responde em tom bem-humorado: “Eu também”. A cantora então provoca: “Você tá vermelho, vermelho, tá inchando”. O cantor retruca: “Inchado é sapo”.

As imagens mostram um ambiente descontraído e revelam a proximidade da artista com a família de Zé Felipe, algo que chamou atenção de seguidores e alimentou comentários nas redes.

O relacionamento entre Ana Castela e Zé Felipe foi confirmado publicamente no início de fevereiro de 2026, após semanas de especulações e aparições juntos. Pouco tempo depois, no entanto, os dois anunciaram o término, afirmando que haviam decidido seguir caminhos diferentes.

Mesmo após o fim do namoro, os artistas continuam mantendo contato e já foram vistos juntos em algumas ocasiões. A presença de Ana Castela ao lado do cantor e de sua família neste domingo reforçou entre fãs a ideia de que o vínculo entre os dois permanece próximo.

Nas redes sociais, muitos seguidores passaram a levantar a hipótese de uma possível reconciliação, embora nenhum dos dois tenha confirmado qualquer retomada do relacionamento até o momento.