“Acabou a energia?”: apagão pega Celso Portiolli de surpresa no Domingo Legal
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 09/03/2026 às 10h41
Nos acompanhe pelo Google News

Uma situação inesperada marcou a edição do Domingo Legal, exibida pelo SBT na tarde do último domingo (8). Durante o tradicional quadro Passa ou Repassa, uma queda de energia deixou o estúdio no escuro e pegou de surpresa o apresentador Celso Portiolli, os convidados e a equipe do programa.

O incidente aconteceu no momento em que os participantes se preparavam para responder mais uma pergunta da disputa. De repente, a iluminação do auditório foi interrompida, deixando o ambiente completamente escuro.

Surpreso com a situação, Portiolli reagiu ao vivo. “Acabou a energia aqui? A gente está no ar ainda!”, comentou o apresentador enquanto tentava entender o que estava acontecendo.

Sem iluminação no estúdio, ele chegou a usar a tela do próprio celular para iluminar o rosto e continuar a condução do programa enquanto a equipe técnica resolvia o problema.

A interrupção, no entanto, durou pouco. Em poucos minutos, a energia foi restabelecida no auditório do programa, fazendo com que os LEDs e toda a iluminação do cenário voltassem a funcionar normalmente, permitindo a continuidade da atração.

Celso Portiolli Domingo Legal SBT Passa ou Repassa queda de energia ao vivo programa de auditório televisão brasileira apagão no SBT erro técnico TV programa ao vivo
Imprimir imprimir