“Acabou a energia?”: apagão pega Celso Portiolli de surpresa no Domingo Legal

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 09/03/2026 às 10h41

Uma situação inesperada marcou a edição do Domingo Legal, exibida pelo SBT na tarde do último domingo (8). Durante o tradicional quadro Passa ou Repassa, uma queda de energia deixou o estúdio no escuro e pegou de surpresa o apresentador Celso Portiolli, os convidados e a equipe do programa.

O incidente aconteceu no momento em que os participantes se preparavam para responder mais uma pergunta da disputa. De repente, a iluminação do auditório foi interrompida, deixando o ambiente completamente escuro.

Surpreso com a situação, Portiolli reagiu ao vivo. “Acabou a energia aqui? A gente está no ar ainda!”, comentou o apresentador enquanto tentava entender o que estava acontecendo.

Sem iluminação no estúdio, ele chegou a usar a tela do próprio celular para iluminar o rosto e continuar a condução do programa enquanto a equipe técnica resolvia o problema.

A interrupção, no entanto, durou pouco. Em poucos minutos, a energia foi restabelecida no auditório do programa, fazendo com que os LEDs e toda a iluminação do cenário voltassem a funcionar normalmente, permitindo a continuidade da atração.