“Que a minha história possa inspirar”: Eliana se emociona na estreia de programa na Globo

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 16/03/2026 às 11h00

A estreia do programa “Em Família com Eliana”, exibido pela TV Globo neste domingo (15), foi marcada por momentos de emoção para a apresentadora. Durante a atração, Eliana chorou ao rever imagens da casa de seus avós, local onde costumava passar férias na infância.

Logo no início do programa, familiares participaram de um quadro com depoimentos sobre a trajetória da apresentadora. Entre eles estavam a mãe e a filha de Eliana, o que acabou levando a apresentadora às lágrimas. “Faz muitos anos que não vejo. Que lindo. Que a minha história de alguma forma possa inspirar tantos brasileiros”, declarou.

Em outro momento do programa, a emoção voltou ao palco quando parte da família surgiu em cena. A mãe, a irmã, o marido e os dois filhos da apresentadora apareceram saindo de uma porta que simulava o interior da casa exibida anteriormente. Eliana recebeu os familiares com abraços e novamente se emocionou.

O primeiro episódio também contou com convidados especiais. Participaram da atração o jornalista Pedro Bial e a esposa Maria Prata, além do cantor Belo, que esteve acompanhado da neta Alice.