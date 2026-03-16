“Que a minha história possa inspirar”: Eliana se emociona na estreia de programa na Globo
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 16/03/2026 às 11h00
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A estreia do programa “Em Família com Eliana”, exibido pela TV Globo neste domingo (15), foi marcada por momentos de emoção para a apresentadora. Durante a atração, Eliana chorou ao rever imagens da casa de seus avós, local onde costumava passar férias na infância.

Logo no início do programa, familiares participaram de um quadro com depoimentos sobre a trajetória da apresentadora. Entre eles estavam a mãe e a filha de Eliana, o que acabou levando a apresentadora às lágrimas. “Faz muitos anos que não vejo. Que lindo. Que a minha história de alguma forma possa inspirar tantos brasileiros”, declarou.

Em outro momento do programa, a emoção voltou ao palco quando parte da família surgiu em cena. A mãe, a irmã, o marido e os dois filhos da apresentadora apareceram saindo de uma porta que simulava o interior da casa exibida anteriormente. Eliana recebeu os familiares com abraços e novamente se emocionou.

O primeiro episódio também contou com convidados especiais. Participaram da atração o jornalista Pedro Bial e a esposa Maria Prata, além do cantor Belo, que esteve acompanhado da neta Alice.

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