Palmeiras e Athletico brilham; Seleção inicia testes; Tabelinha Rondoniense ...

Por João Rafael Costa

Publicada em 23/03/2026 às 08h20

Palmeiras e Athletico brilham no Brasileirão, Seleção inicia testes nos EUA. Tabelinha Rondoniense: Tênis de mesa celebra convocação histórica, Guaporé sai na frente pelo Estadual.

Enquanto o Palmeiras se isola no topo e tabus históricos caem no Brasileirão; a Seleção de Ancelotti inicia em Orlando a contagem regressiva para os grandes testes contra as potências europeias.

Brasileirão - A 8ª rodada foi de fortes emoções. O Athletico-PR bateu o Coritiba por 2 a 0, voltando a vencer o rival, após quase três anos. Já em Belém, o Remo chocou ao golear o então invicto Bahia por 4 a 1, sua primeira vitória na elite desde 1994.

O Vasco segue em alta com Renato Gaúcho no comando, superando o Grêmio, enquanto Corinthians e Flamengo empataram em 1 a 1. Na parte de baixo, o Internacional respirou ao vencer a Chapecoense e deixar o Z-4.

Sábado

O Palmeiras é o dono absoluto do Brasileirão! No duelo direto pela ponta, o Alviverde venceu o São Paulo por 1 a 0 fora de casa e chegou aos 19 pontos. O gol relâmpago de Jhon Arias garantiu a vantagem, que isola a equipe na liderança da Série A.

Enquanto isso, o Fluminense bateu o Atlético-MG e subiu para o terceiro lugar. Já o RB Bragantino tropeçou em casa diante do Botafogo.

Seleção - O clima de Copa do Mundo já começou. Os convocados de Carlo Ancelotti iniciaram a apresentação ontem, domingo (22), em Orlando, para os últimos grandes testes antes do Mundial. Nomes como Bento, Ederson, Rayan e o estreante Igor Thiago já estão no hotel da Seleção.

O Brasil enfrenta a França quinta-feira (26) e a Croácia (31) em solo americano. Esses duelos são decisivos para Ancelotti definir as últimas vagas da lista final. A expectativa é alta para ver como as novas promessas se comportam contra potências europeias!

Tabelinha Rondoniense

Com o Guaporé um passo à frente no Estadual e o tênis de mesa rondoniense no topo do país, o esporte local celebra conquistas históricas, da base internacional às goleadas amadoras em Vilhena.

Estadual - O Guaporé deu um passo gigante rumo ao troféu estadual. Mesmo jogando no Aluízio Ferreira, em Porto Velho, o Jacaré venceu o Rondoniense por 1 a 0 no sábado (21). O herói da noite foi Watthimen, que converteu um pênalti decisivo na reta final, após longa revisão do árbitro de vídeo.

Com a vitória fora de casa, o Guaporé joga pelo empate no duelo de volta, no Cassolão. Já o Rondoniense precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis e manter vivo o sonho do bi.

Tênis de mesa - Rondônia brilha no cenário internacional! O jovem Artur Czerwinski foi convocado para a Seleção Brasileira de Tênis de Mesa, após se destacar nas categorias de base do estado. Fruto do trabalho do clube Guedes TT, Artur disputará o Campeonato Sul-Americano no final de abril.

A convocação é um marco para a Federação rondoniense, que colhe os frutos do investimento em jovens talentos como Guilherme Collares e Paulo Arthur. O foco agora é a preparação para o desafio continental!

Copa Trabalhador - A Copa do Trabalhador 2026 começou com tudo no CTG de Vilhena. Na sexta-feira (20), o grande destaque foi a vitória acachapante do Teixeirão A, que fez 5 a 0 no Barcelona. No feminino, as meninas do Reação bateram o Realeza por 2 a 0, enquanto o Milão venceu o Real Valência fora de casa.

O torneio, que reúne o futebol amador da região em diversas categorias, terá sua próxima tabela divulgada na terça-feira (24). Fique de olho para não perder os lances da briga pelo título e o prêmio em dinheiro.