“O quadro é estável”, diz equipe após Marrone passar por novo procedimento cirúrgico

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 27/03/2026 às 14h29

O cantor Marrone precisou interromper temporariamente sua rotina de shows após ser submetido a uma nova cirurgia nesta quinta-feira (26). A informação foi divulgada por sua equipe, que afirmou que o artista apresenta evolução considerada estável.

Enquanto o sertanejo se recupera, o parceiro Bruno continuará cumprindo sozinho os compromissos já agendados. A assessoria também ressaltou que Marrone tem recebido mensagens de apoio e agradeceu a mobilização dos fãs durante o período.

O caso ocorre poucos dias após outra intervenção recente. Na ocasião, o cantor comentou o assunto nas redes sociais sem detalhar o procedimento, em tom descontraído. “Fiz uma pequena cirurgia. Não posso dizer onde. Vocês imaginam onde que foi, né? Estou aqui me recuperando dessa cirurgia, que é chata”, disse.

Com a repercussão, detalhes sobre o quadro vieram à tona. Conforme divulgado pelo portal LeoDias, o artista passou por um procedimento para tratar uma veia dilatada na região anal, sem relação com hemorroidas.

A primeira cirurgia ocorreu no dia 20 de março, em São Paulo, logo após uma turnê internacional. Agora, a prioridade é a recuperação completa, com retorno às atividades condicionado à liberação médica.