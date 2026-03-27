Rondônia ganha destaque nacional em formação sobre políticas do ensino médio

Por Isabelly Bulhosa

Publicada em 27/03/2026 às 15h59

Rondônia teve participação de destaque no Encontro Presencial da Formação Integrada das redes de apoio à Política Nacional de Ensino Médio (PNAEM), realizado no auditório do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em Brasília, de 16 à 18 de março. O evento reuniu representantes da Rede de Inovação para Educação Híbrida (RIEH), Rede de Ensino Médio (REM) e Rede Nacional de Implementação do Programa Pé-de-Meia (RENAPEM), marcando o início de um processo formativo híbrido com carga horária de 100 horas, voltado ao fortalecimento da governança e da execução da política educacional nos estados.

Durante a programação, foram debatidos temas como regime de colaboração, governança compartilhada, monitoramento das trajetórias escolares e estratégias de enfrentamento à evasão no ensino médio. Um dos principais assuntos do encontro foi a construção coletiva da Carta de Compromisso de Brasília, que orientará ações integradas entre as redes.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o estado tem avançado de forma consistente na melhoria do ensino médio, investindo em políticas públicas integradas que garantem não apenas o acesso, mas a permanência dos jovens na escola.

Aline Portal, integrou a mesa de debates, apresentando experiências desenvolvidas no estado.

Segundo o titular da Seduc, Massud Badra, a participação de Rondônia nesse processo formativo demonstra o compromisso da gestão com uma educação baseada em governança, monitoramento e colaboração entre redes. ‘’Estamos fortalecendo estratégias que acompanham a trajetória dos estudantes e enfrentam diretamente os desafios da evasão escolar”, enfatizou.

A participação de Rondônia ganhou evidência na conferência sobre a Política Nacional de Ensino Médio e Redes de Governança. A articuladora pedagógica, Aline Portal, integrou a mesa de debates, apresentando experiências desenvolvidas no estado e destacando que a troca de experiências entre os estados é fundamental para aprimorar as práticas. ‘’Em Rondônia, temos buscado integrar diferentes políticas, como o acompanhamento da frequência escolar e ações intersetoriais, para garantir que o estudante permaneça e avance no ensino médio “, pontuou.

O reconhecimento ocorreu especialmente pelas ações implementadas em Rondônia, com integração entre políticas públicas como o Programa Bolsa Família e a estratégia Busca Ativa Escolar, voltadas ao acompanhamento da frequência e prevenção da evasão. As redes participantes possuem funções específicas: a RIEH atua na inovação e educação híbrida; a REM na implementação territorial e apoio à gestão; e a RENAPEM no fortalecimento da permanência escolar, com foco no Programa Pé-de-Meia.