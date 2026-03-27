Atletas já podem se inscrever em corrida solidária da prefeitura de Porto Velho

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 27/03/2026 às 16h05

Esporte, saúde e muita diversão se unem à Páscoa promovida pela Prefeitura de Porto Velho com a realização da corrida solidária de 5 km e 10 km, que acontece no próximo dia 4 de abril, a partir das 6h, com largada e chegada no Parque da Cidade.

A corrida contará com vagas limitadas para 2 mil participantes, sendo 1.700 adultos e 300 crianças (a partir de 5 anos). Os valores são acessíveis: R$ 50 para adultos e R$ 30 para o público infantil. Toda a arrecadação será revertida em cestas básicas, reforçando o caráter solidário da ação.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, o evento é um convite para que a população participe de uma iniciativa que une saúde, diversão e solidariedade, celebrando a Páscoa com propósito e coletividade.

A corrida contará com vagas limitadas para 2 mil participantes, sendo 1.700 adultos e 300 crianças (a partir de 5 anos)

“A corrida é um esporte que vem conquistando milhares de adeptos em Porto Velho. Por esse motivo, a Páscoa contará com esse circuito, preparado com toda a atenção para os nossos corredores. É saúde, solidariedade e qualidade de vida para o nosso povo”.

Todos os participantes receberão medalha, e os cinco primeiros colocados da categoria adulto serão premiados com troféus. Vale destacar que a experiência também inclui foto oficial com atletas e personagens, além de DJ animando o ambiente.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo link

Fotos: Arquivo / Secom