Agente do Serviço Secreto dos EUA atira sem querer na própria perna durante escolta de ex-primeira-dama

Por G1

Publicada em 27/03/2026 às 15h45

Um agente do Serviço Secreto dos EUA, responsável pela segurança da ex-primeira-dama americana Jill Biden — esposa de Joe Biden —, acabou atirando acidentalmente na própria perna enquanto estavam no Aeroporto Internacional da Filadélfia, nesta sexta-feira (27).

A ex-primeira dama estava no aeroporto, mas não presenciou o disparo.

Em comunicado, o Serviço Secreto disse que o agente "sofreu um ferimento que não representa risco de vida após um disparo acidental enquanto manuseava uma arma de serviço no Aeroporto Internacional da Filadélfia durante uma missão de proteção".

Após o incidente, que ocorreu às 8h30, os serviços médicos de emergência foram acionados e transportaram o agente para o Penn Presbyterian Medical Center, onde ele foi internado em condição estável, segundo o Departamento de Polícia da Filadélfia.

Tanto ex-presidentes quanto ex-primeiras-damas recebem proteção vitalícia do Serviço Secreto após deixarem a Casa Branca.