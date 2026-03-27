Trump afirma que foi informado pela CIA que novo líder do Irã é gay

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 27/03/2026 às 15h31

Sem apresentar evidências, Trump disse que o serviço de inteligência indicou que Mojtaba seria gay e acrescentou que o assunto já circulava em outros meios. Segundo ele, a situação seria delicada diante da postura repressiva do regime iraniano em relação a minorias.

A declaração retoma rumores já citados anteriormente pelo New York Post, que havia noticiado que o presidente americano foi informado sobre o tema e reagiu com surpresa.

Mojtaba assumiu o poder após a morte do pai, Ali Khamenei, morto em um ataque atribuído a forças dos Estados Unidos e de Israel no fim de fevereiro.

A escolha do novo líder foi oficializada em 8 de março pela Assembleia de Especialistas do Irã. Aos 56 anos, ele já era considerado um nome forte dentro do regime, principalmente por sua proximidade com a Guarda Revolucionária, grupo central na estrutura de poder do país.

Mesmo com influência consolidada nos bastidores, a sucessão direta gerou resistência interna, já que a transferência de poder entre familiares não é bem aceita por parte da tradição política e religiosa iraniana.

Reservado e com poucas aparições públicas, Mojtaba construiu sua trajetória atuando dentro do círculo mais próximo do pai. Segundo o The New York Times, ele participou de decisões estratégicas ligadas a operações militares e de inteligência.

Especialistas avaliam que sua ascensão indica manutenção da linha política atual, em um momento de forte pressão internacional.

Relatos do The Telegraph indicam que Mojtaba estava com o pai no dia do ataque, mas escapou por pouco. Ele sofreu ferimentos, enquanto familiares morreram no local.