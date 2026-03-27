Prefeitura de Porto Velho realiza coleta inédita do exame DNA-HPV, neste sábado (28)

Por Gabriel Moreira

Publicada em 27/03/2026 às 16h23

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realiza neste sábado (28) a primeira ação de coleta do exame DNA-HPV na rede pública municipal.

A iniciativa marca um avanço importante na prevenção do câncer do colo do útero, ao possibilitar a detecção precoce do vírus HPV.

A ação acontece das 7h às 13h em diversas unidades de saúde da capital, ampliando o acesso das mulheres ao exame, considerado com maior precisão na identificação do vírus.

De acordo com a chefe do Núcleo da Mulher da Semusa, Sarah Johnson, a estratégia fortalece a política de cuidado integral à saúde feminina. “O exame de DNA-HPV permite identificar o vírus de forma precoce, o que aumenta significativamente as chances de prevenção e tratamento adequado”.

A enfermeira obstetra e técnica do Ministério da Saúde, Daniele Simim, reforça a importância da adesão ao exame e destaca os avanços da nova tecnologia. “Essa é uma ferramenta mais sensível, que amplia a segurança no rastreamento. Com o DNA-HPV, o intervalo entre os exames pode passar de três para cinco anos, garantindo mais eficácia na detecção precoce. É essencial que as mulheres realizem o exame dentro da faixa etária recomendada”.

Para o secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola, a chegada do exame representa um ganho importante para a população. “Além de ser uma doença silenciosa, o câncer do colo do útero tem altas chances de cura quando identificado precocemente. Esse exame vem justamente para reforçar essa prevenção”.

O prefeito Léo Moraes também destacou o caráter inédito da ação. “Essa é uma conquista importante para as mulheres de Porto Velho, que passam a contar com um exame mais avançado e acessível na rede pública de saúde”, ressaltou.

Podem realizar o exame mulheres com idade entre 25 e 64 anos, especialmente aquelas que não realizaram o exame preventivo nos últimos três anos, público prioritário para o rastreamento do câncer do colo do útero.

UNIDADES PARTICIPANTES

Podem realizar o exame mulheres com idade entre 25 e 64 anos

A coleta do exame DNA-HPV será realizada nas seguintes unidades de saúde:

USF Três Marias

USF Socialista

USF Castanheiras

USF São Sebastião

USF Santo Antônio

USF Ernande C. Coutinho

USF José Adelino

USF Ronaldo Aragão

USF Agenor de Carvalho

Centro de Saúde Maurício Bustani

USF Caladinho

USF Pedacinho de Chão

A Semusa orienta que as mulheres procurem a unidade mais próxima dentro do horário de atendimento para realizar o exame e reforça a importância da prevenção como principal aliada no combate ao câncer do colo do útero.