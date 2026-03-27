“Te amo”: Ludmilla encontra Vini Jr., premia Mbappé e participa de ação em jogo entre Brasil e França

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 27/03/2026 às 15h17

A cantora Ludmilla esteve envolvida em ações promocionais durante o amistoso entre Seleção Brasileira e Seleção Francesa, realizado em Boston. Após o término da partida, ela entrou no gramado para participar de uma cerimônia ligada ao jogo.

Com o resultado favorável à equipe francesa, a artista foi responsável por entregar o prêmio de melhor jogador ao atacante Kylian Mbappé, em uma ação que integrou a programação do evento.

A presença da cantora também esteve relacionada ao lançamento do novo uniforme da seleção, desenvolvido em parceria com a Jordan Brand. Ludmilla foi uma das personalidades escolhidas para promover a campanha, que marca a estreia do símbolo Jumpman na camisa da equipe brasileira.

Antes mesmo do anúncio oficial, a artista já havia dado indícios da parceria ao aparecer com peças da coleção em apresentações e eventos recentes.

Durante a passagem pelo estádio, Ludmilla também se encontrou com o atacante Vinícius Júnior e compartilhou o momento nas redes sociais. Na legenda da publicação, escreveu: “Te amo”, frase que rapidamente repercutiu entre os seguidores.