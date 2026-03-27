Eleições 2026 - Pastor Valadares se filia ao Podemos e reforça chapa em Rondônia

Por ascom

Publicada em 27/03/2026 às 16h23

O pastor Valadares anunciou sua filiação ao partido Podemos, liderado em Rondônia pelo prefeito de Porto Velho, Léo Moraes. O movimento marca uma nova fase em sua trajetória política e fortalece o projeto estratégico da legenda para as próximas eleições.

A filiação foi oficializada nesta sexta-feira (27), com a presença de lideranças políticas e apoiadores. Com a entrada no partido, Valadares passa a integrar uma nominata considerada estratégica, voltada à disputa por vagas na Câmara Federal, o que amplia a competitividade do grupo.

Com experiência e capacidade de mobilização, o pastor reforça a representatividade do partido e amplia o alcance das propostas da sigla no estado. A adesão também fortalece a base política do Podemos, que busca consolidar chapas proporcionais mais estruturadas.

Nos bastidores, a filiação é vista como um movimento estratégico para ampliar a presença do partido no cenário nacional e fortalecer a atuação política em defesa do desenvolvimento de Rondônia.