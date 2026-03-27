“Um escândalo”, reagem fãs após Carla Diaz exibir bumbum em foto de biquíni

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 27/03/2026 às 14h43

A atriz Carla Diaz voltou a repercutir nas redes sociais ao compartilhar uma foto em que aparece aproveitando o dia de sol em uma piscina. No registro, feito em uma cobertura, a artista surge de costas usando um biquíni preto e evidencia as curvas, o que rapidamente chamou atenção dos seguidores.

A publicação, acompanhada da frase “Tem uma folga na minha quinta”, gerou grande engajamento e colocou o físico da atriz entre os assuntos mais comentados pelos fãs. O destaque ficou para o bumbum evidenciado no clique, que motivou uma sequência de comentários elogiosos.

Nos comentários, seguidores não economizaram nas reações. “Amei!!!!!! Minha loira linda, com certeza mais uma vez você vai arrasar porque você é uma atriz mara!!!!”, escreveu uma fã. “Um escândalo”, comentou outra. “Ansioso para essa vilã que vai dar o que falar!”, disse um terceiro.

Além da foto, o novo visual da atriz também foi notado. Carla recentemente mudou o cabelo para loiro platinado, transformação ligada a um novo trabalho em desenvolvimento para o Globoplay. “Está vindo mais uma vilã por aí”, escreveu anteriormente ao apresentar a mudança.

Antes disso, a atriz mantinha os fios mais escuros por conta de sua atuação no filme A Arte do Roubo, reforçando a mudança visual para diferentes personagens.