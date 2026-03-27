“Não sei do que estão falando”, rebate Jennifer Lopez após críticas a look transparente em show

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 27/03/2026 às 15h01

A cantora Jennifer Lopez voltou ao centro das atenções após um show realizado em Las Vegas, que rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais. O destaque da apresentação foi o figurino escolhido pela artista, que dividiu opiniões entre internautas.

No palco, Lopez apareceu com um macacão com transparência e aplicações em renda, visual que evidenciou partes do corpo e acabou impulsionando uma onda de comentários online. Enquanto parte do público elogiou a performance e o estilo, outras reações trouxeram críticas, algumas delas associadas à idade da cantora.

Diante da repercussão, a artista reagiu durante a própria apresentação, questionando o teor das críticas. “Por que ela está sempre usando coisas assim? Eu ainda não sei do que estão falando. Eu não sei. Eu não sei”, disse, em vídeo que circulou nas redes sociais.

A fala foi interpretada como resposta direta aos comentários que frequentemente surgem em relação às escolhas de figurino da cantora, especialmente quando envolvem roupas mais ousadas. O episódio reacende discussões sobre etarismo na indústria do entretenimento e o julgamento público sobre artistas mulheres.