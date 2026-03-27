Ação reforça prevenção à violência contra mulheres em coletivo

Por Adaides Batista e Cram

Publicada em 27/03/2026 às 15h56

A prevenção à violência e ao feminicídio ganhou reforço com uma ação realizada junto a um coletivo de mulheres, levando informação, acolhimento e orientação da Prefeitura de Porto Velho, por meio do Departamento de Proteção Social Especial (DPSE), da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias).

A atividade contou com a participação da Coordenadora do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cram), Elesandra Lopes, e teve como objetivo conhecer o coletivo e dialogar sobre a construção de propostas de atuação preventiva no território.

Participaram também profissionais da rede de atendimento, incluindo Elissandra Cavalcante da Procuradoria da Mulher; professora Janaína Caldeira, representante do curso de Psicologia da Fimca; e Maria Vitória V. Costa, assistente social do Cram.

“Participar deste momento junto ao coletivo foi extremamente significativo, pois fortalece a aproximação entre a academia e a comunidade. A prevenção à violência contra a mulher passa, necessariamente, pela informação, pelo diálogo e pela escuta qualificada. Enquanto instituição de ensino, temos o compromisso de contribuir com a formação crítica dos nossos acadêmicos e, ao mesmo tempo, apoiar iniciativas que promovam o cuidado, a autonomia e o fortalecimento das mulheres nos territórios.”, disse a professora da Fimca, Janaína Caldeira.

Durante o encontro, foi apresentada a proposta de desenvolvimento de ações em formato de oficinas, abordando os tipos e ciclos da violência, com o objetivo de ampliar o acesso à informação, promover reflexão e fortalecer a autonomia das mulheres.

O coletivo Portal Raio Rosa se destaca como espaço de convivência, troca de saberes e fortalecimento comunitário, reunindo mulheres em atividades voltadas ao cuidado, formação e apoio mútuo.

“O coletivo Portal Raio Rosa tem um papel fundamental no território, pois se consolida como um espaço de acolhimento, escuta e fortalecimento das mulheres. Iniciativas como essa contribuem diretamente para a prevenção da violência, ao promover informação, apoio mútuo e autonomia. Para o CRAM, é essencial caminhar junto com esses coletivos, fortalecendo a rede de proteção e ampliando o alcance das ações de enfrentamento à violência contra a mulher”, disse Elesandra Lopes, coordenadora do CRAM.

O prefeito Léo Moraes destacou que a prevenção à violência contra a mulher passa pela presença do poder público nos territórios, com ações que levem informação, acolhimento e fortalecimento da rede de proteção. Segundo ele, iniciativas como essa são fundamentais para ampliar o acesso aos serviços e garantir mais segurança e autonomia às mulheres.

A iniciativa reforça a importância da atuação preventiva e integrada da rede de proteção, evidenciando que o enfrentamento à violência contra a mulher passa pela informação, articulação e fortalecimento dos territórios.