“Não é da sua conta”: Ana Maria Braga reage com ironia a pergunta de Tati Machado

Durante a edição desta terça-feira (31) do programa Mais Você, da TV Globo, um momento descontraído entre Ana Maria Braga e Tati Machado chamou a atenção do público. A apresentadora, que completa 77 anos nesta quarta-feira (1º), foi questionada ao vivo sobre como pretende celebrar a data.
Ao comentar sobre os planos para o aniversário, Ana Maria indicou que pretende adotar um perfil mais reservado neste ano. “Tem uns anos que a gente fala assim, 'vou fazer uma festa'. Esse ano eu estou light, de boa. Estou querendo fazer outras coisas”, afirmou.
A resposta abriu espaço para a curiosidade de Tati Machado, que tentou saber mais detalhes. “Tipo?”, perguntou. Em tom bem-humorado, Ana Maria respondeu: “Tipo: não é da sua conta”, arrancando risos no estúdio.
A interação seguiu com leveza. “Um beijo galerinha, estou indo”, brincou Tati. Em seguida, Ana Maria suavizou a resposta e explicou: “Não, linda. É que é íntimo”. Ainda assim, a colega insistiu: “É claro que é da minha conta, aqui”. A apresentadora encerrou o assunto com bom humor: “Na fofoca eu conto”.
🚨VEJA: Ana Maria Braga responde Tati Machado ao ser questionada sobre o que faria no seu aniversário: “Não é da sua conta”#MaisVocê
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