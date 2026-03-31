“Não é da sua conta”: Ana Maria Braga reage com ironia a pergunta de Tati Machado

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 31/03/2026 às 16h03

Durante a edição desta terça-feira (31) do programa Mais Você, da TV Globo, um momento descontraído entre Ana Maria Braga e Tati Machado chamou a atenção do público. A apresentadora, que completa 77 anos nesta quarta-feira (1º), foi questionada ao vivo sobre como pretende celebrar a data.

Ao comentar sobre os planos para o aniversário, Ana Maria indicou que pretende adotar um perfil mais reservado neste ano. “Tem uns anos que a gente fala assim, 'vou fazer uma festa'. Esse ano eu estou light, de boa. Estou querendo fazer outras coisas”, afirmou.

A resposta abriu espaço para a curiosidade de Tati Machado, que tentou saber mais detalhes. “Tipo?”, perguntou. Em tom bem-humorado, Ana Maria respondeu: “Tipo: não é da sua conta”, arrancando risos no estúdio.

A interação seguiu com leveza. “Um beijo galerinha, estou indo”, brincou Tati. Em seguida, Ana Maria suavizou a resposta e explicou: “Não, linda. É que é íntimo”. Ainda assim, a colega insistiu: “É claro que é da minha conta, aqui”. A apresentadora encerrou o assunto com bom humor: “Na fofoca eu conto”.