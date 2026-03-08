Motorista fica presa às ferragens em acidente com capotamento de dois veículos

Por pvhnoticias.com

Publicada em 08/03/2026 às 10h30

Uma jovem ficou gravemente ferida na manhã deste domingo (08), em um acidente entre dois veículos no cruzamento da Avenida Raimundo Cantuária com Rua Iporá, bairro Jardim Santana em Porto Velho.

De acordo com testemunhas, os veículos, Fiat Argo e S10, seguiam em sentidos opostos na Raimundo Cantuária, quando a motorista que conduzia o Argo fez a conversão na Rua Iporá foi batida em cheio pela caminhonete.

Com a colisão, ambos veículos capotaram, mas o condutor da S10 logo saiu do veículo que foi desvirado por populares, já a motorista do Argo ficou presa às ferragens, sendo necessário resgate pelo Corpo de Bombeiros que cortaram o teto do veículo.

Segundo o Samu, a vítima aparenta estar embriagada e sofreu um traumatismo craniano encefálico (TCE) e foi socorrida intubada ao Hospital João Paulo II.

