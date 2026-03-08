Motorista fica presa às ferragens em acidente com capotamento de dois veículos

Uma jovem ficou gravemente ferida na manhã deste domingo (08), em um acidente entre dois veículos no cruzamento da Avenida Raimundo Cantuária com Rua Iporá, bairro Jardim Santana em Porto Velho.
De acordo com testemunhas, os veículos, Fiat Argo e S10, seguiam em sentidos opostos na Raimundo Cantuária, quando a motorista que conduzia o Argo fez a conversão na Rua Iporá foi batida em cheio pela caminhonete.
Com a colisão, ambos veículos capotaram, mas o condutor da S10 logo saiu do veículo que foi desvirado por populares, já a motorista do Argo ficou presa às ferragens, sendo necessário resgate pelo Corpo de Bombeiros que cortaram o teto do veículo.
Segundo o Samu, a vítima aparenta estar embriagada e sofreu um traumatismo craniano encefálico (TCE) e foi socorrida intubada ao Hospital João Paulo II.
Redação
Faça seu comentário
47
Previous Post
URGENTE: Homem é agredido com tijoladas e pauladas na cabeça na zona sul
Caldeira
Related Posts
Polícia
URGENTE: Homem é agredido com tijoladas e pauladas na cabeça na zona sul
by Caldeira
7 de março de 2026
Polícia
SAIDINHA DE BANCO: Bandidos são filmados fazendo assalto na zona sul de Porto Velho
by Caldeira
7 de março de 2026
Polícia
ELUCIDADO: DHPP e 10° DP prendem acusados de assassinato por causa de discussão
by Caldeira
7 de março de 2026
Polícia
TRÁFICO: Denarc prende fornecedor de drogas com cocaína na zona leste
by Caldeira
7 de março de 2026
Polícia
VÍDEO: Motociclista sofre tentativa de latrocínio durante emboscada no Cristal da Calama
by Caldeira
7 de março de 2026
Recomendos
VIOLÊNCIA: Adolescente é esfaqueado pelo pai durante discussão em Porto Velho
26 de fevereiro de 2025
Motociclista foge depois de causar acidente e deixar mulher com fratura exposta na zona sul
3 de novembro de 2025
U.S. Online Sales Surge, Shoppers Throng Stores On Thanksgiving Evening
24 de janeiro de 2025
© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.
Geral
Polícia
Politica
Educação
Saúde
Coluna Carlos Caldeira
Esporte
Coluna Carlos Caldeira
© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!