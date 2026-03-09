Motoboy reage a assalto e ajuda PM a prender criminoso em Porto Velho

Por Newsrondonia.com

Publicada em 09/03/2026 às 08h50

Um motoboy de 33 anos reagiu a um assalto e conseguiu impedir a fuga de um criminoso armado, na noite deste domingo (08), em Porto Velho.

De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição formada pelo 2º sargento J. Lira, 3º sargento Herbert e cabo Carvalho foi acionada para atender uma ocorrência de roubo envolvendo um entregador.

No local, os policiais foram informados que o suspeito, identificado como Bruno de 29 anos, havia abordado a vítima enquanto ela realizava uma entrega. Armado com uma arma de fogo de fabricação artesanal, o criminoso anunciou o assalto e roubou um celular Samsung A54 preto, uma maquininha de cartão da marca Stone e a motocicleta Yamaha Factor YBR125

Segundo o relato do motoboy Alan Rodrigo dos Santos Leal, no momento em que o suspeito tentou fugir utilizando a motocicleta roubada, ele reagiu e empurrou o assaltante, fazendo com que o homem caísse no chão.

Após a queda, a vítima conseguiu imobilizar o suspeito e retirar a arma que estava em sua cintura, contando com a ajuda de outras pessoas que estavam próximas ao local. O criminoso permaneceu contido até a chegada da Polícia Militar.

Durante a abordagem, os policiais constataram que a arma era de fabricação artesanal e estava carregada com uma munição calibre .38. Na revista pessoal, os militares também encontraram outra munição do mesmo calibre, além da maquininha de cartão pertencente à vítima.

Diante do flagrante, Bruno Melo da Cruz recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Polícia, junto com a vítima e os objetos recuperados.

A arma artesanal, as duas munições calibre .38 e os pertences do motoboy foram apresentados na delegacia para os procedimentos legais.

O suspeito apresentava escoriações no braço esquerdo e na perna direita, possivelmente causadas durante a luta corporal com a vítima.