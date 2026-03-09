Cidadania em Movimento realiza mais de 1,2 mil atendimentos na zona rural; ação da Prefeitura ofertou serviços gratuitos

Por Adaides Batista

Publicada em 09/03/2026 às 11h43

O projeto Cidadania em Movimento, da Prefeitura de Porto Velho, realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Inclusão e da Família (Semias) e parcerias, esteve na última sexta-feira (6), no assentamento Tiago Campin dos Santos, na zona rural de Nova Mutum, e no sábado (7) no distrito de União Bandeirantes, na escola 3 de Dezembro. O projeto realizou 819 atendimentos no assentamento Tiago Campin dos Santos e 442 no distrito de União Bandeirantes.

O Cidadania em Movimento tem como objetivo principal aproximar a administração pública das comunidades, oferecendo serviços essenciais gratuitos, como emissão de documentos, atendimentos de saúde, jurídico, psicossocial, entre outros.

Como em todas as ações do projeto Cidadania em Movimento, o atendimento foi organizado por senhas, estas sendo entregues por ordem de chegada. O atendimento funcionou sem nenhum imprevisto, sendo todas as demandas atendidas.

O assentamento Tiago Campin dos Santos, na zona rural de Nova Mutum, nasceu em 2022, possui aproximadamente 700 famílias, que vivem da agricultura familiar. Etelvina Feitosa, está no assentamento desde seu início. Ela, o marido e dois filhos - um casal. Etelvina foi ao Cidadania em Movimento em busca do Cadastro Único. Pensava que o CadÚnico dava direito somente ao programa do Bolso Família, ficou animada quando foi informada dos vários programas do Governo Federal que pode, a partir, de agora, com o CadÚnico, usufruir. “Nosso assentamento, como é proveniente de invasão, temos pouca assistência dos serviços públicos. Agradecemos a Prefeitura, o prefeito Léo Moraes, por olhar por nós. Nós precisamos muito”, disse Etelvina.

Ação social conta com diversas parcerias

A ação social conta com as parcerias: Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Secretaria Municipal de Educação (Semed), Secretaria Municipal Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), Secretaria Municipal Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), Junta Militar, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Rondônia e Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação (SMTI), Ordem dos Advogados (OAB/RO), dentre outras.

A secretária municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), Lucília Muniz de Queiroz, elogiou o trabalho da equipe organizadora da ação e agradeceu a parceria das diversas secretarias municipais, além de instituições estaduais e federais que contribuem para a realização do Cidadania em Movimento. Ela também ressaltou o incentivo e o apoio do prefeito Léo Moraes para ampliar os serviços de inclusão e assistência social no município. “Nosso objetivo é levar os serviços públicos para mais perto das pessoas, garantindo acesso a direitos e fortalecendo o atendimento às comunidades que mais precisam”.