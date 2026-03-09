Polícia Civil apreende 30 kg de drogas após troca de tiros

Por PC/RO

Publicada em 09/03/2026 às 08h40

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da 1ª Delegacia de Guajará-Mirim, realizou uma ação de combate ao tráfico de drogas na região de fronteira na noite do último domingo (. A operação é resultado de investigações sobre o transporte de entorpecentes entre os municípios de Guajará-Mirim, Nova Mamoré e Porto Velho.

Durante a diligência, os agentes montaram uma barreira em um trecho da zona rural. Ao aproximar-se do bloqueio, o motorista de um veículo acelerou em alta velocidade e passou a disparar contra os policiais, que reagiram à agressão. O suspeito iniciou uma fuga, sendo acompanhado de perto pelas equipes.

Após cerca de 10 quilômetros de acompanhamento tático por estradas próximas à rodovia BR-425, o condutor continuou atirando para tentar impedir a aproximação das viaturas. Em determinado momento, ele abandonou o automóvel próximo a uma área de mata fechada e fugiu a pé. Devido à escuridão e à densidade da vegetação, o indivíduo não foi localizado.

No interior do veículo, os policiais encontraram diversos tabletes de cocaína e maconha, totalizando aproximadamente 30 kg de drogas. Também foram apreendidos 2 rádios de comunicação, 1 base de antena de internet via satélite e 1 coldre para arma de fogo.

Outras equipes da Polícia Civil prestaram apoio nas buscas durante toda a madrugada. As investigações prosseguem para identificar e prender os responsáveis, reafirmando o compromisso da instituição no combate ao crime organizado nas estradas de Rondônia.