Motociclista é baleado em tentativa de latrocínio no Cristal da Calama

Por News Rondônia

Publicada em 08/03/2026 às 10h20

Um motociclista foi baleado na madrugada deste sábado (7) após sofrer uma tentativa de latrocínio no residencial Cristal da Calama, localizado no bairro Planalto, em Porto Velho.

De acordo com relato da vítima, ele estava saindo de casa de motocicleta quando foi surpreendido por um criminoso armado que estava escondido em um matagal nas proximidades. O suspeito saiu do esconderijo anunciando o assalto e, em seguida, efetuou vários disparos.

Durante a ação, o motociclista acabou atingido por um tiro na região da cintura. Mesmo ferido, ele conseguiu acelerar a motocicleta e fugir do local.

Pouco depois, a vítima conseguiu pedir ajuda de moradores na Rua Goianésia, onde recebeu socorro. O homem foi levado inicialmente para a UPA Leste e, devido à gravidade do ferimento, acabou transferido para o Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II.

O caso deve ser investigado pelas autoridades para identificar o autor do crime.