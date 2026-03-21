Marcos Rogério define Nelson Canedo para comandar núcleo jurídico da sua campanha ao governo de Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 21/03/2026 às 09h41

O senador Marcos Rogério (PL), pré-candidato ao Governo de Rondônia nas eleições de 2026, definiu o advogado eleitoralista Nelson Canedo Motta como responsável pela assessoria jurídica de sua pré-campanha. A informação foi divulgada pelo site Informa Rondônia.

A escolha insere na estrutura do projeto eleitoral um profissional com atuação em processos relevantes no estado e em tribunais superiores, em um cenário em que a área jurídica passou a ocupar posição estratégica nas disputas majoritárias.

De acordo com a publicação, o setor jurídico tem ampliado sua atuação para além da resposta a ações judiciais, passando a atuar de forma preventiva, com orientação de condutas, análise de riscos, acompanhamento de atos administrativos e estruturação de estratégias voltadas à conformidade com a legislação eleitoral.

O advogado chega à pré-campanha após participação em casos que se estenderam ao longo de 2025 e início de 2026. No período, integrou a equipe de transição do prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, além de atuar na defesa do governador Marcos Rocha e do vice Sérgio Gonçalves em processo de cassação analisado pelo Tribunal Superior Eleitoral, com decisão final favorável à manutenção da chapa eleita em 2022.

Ainda segundo o site, Nelson Canedo também participou de disputas envolvendo mandatos parlamentares e processos de inelegibilidade, com atuação em ações que chegaram ao TSE e resultaram na manutenção de cargos eletivos. Paralelamente, ampliou a assessoria a lideranças políticas, incluindo parlamentares federais e dirigentes do Legislativo municipal da capital.

A partir de 2025, sua atuação passou a incluir orientação preventiva a pré-candidatos, com foco na correção de falhas formais e na redução de riscos de inelegibilidade antes do início oficial do calendário eleitoral.

Entre os casos recentes, constam decisões da Justiça Eleitoral que afastaram cassações de prefeitos em municípios como Vale do Anari e Alto Alegre dos Parecis, além da anulação, pelo TSE, de condenação do ex-senador Expedito Júnior em processo relacionado à prestação de contas.

Marcos Rogério lançou oficialmente sua pré-candidatura ao Governo de Rondônia no último dia 14, durante evento em Ji-Paraná que contou com a presença da cúpula nacional do PL e do senador Flávio Bolsonaro.