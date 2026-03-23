“Linda e maravilhosa”: Belo elogia Viviane Araújo ao vivo no Domingão com Huck

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 23/03/2026 às 11h36

Durante participação ao vivo no programa “Domingão com Huck”, exibido neste domingo (22), Belo comentou o reencontro profissional com Viviane Araújo e fez elogios públicos à atriz, com quem teve um relacionamento no passado.

A declaração aconteceu após uma brincadeira do apresentador Luciano Huck, que destacou a atuação do cantor na novela “Três Graças”, exibida na faixa das 21h da TV Globo. Segundo Huck, a interpretação de Belo no papel de Misael faz o público esquecer a relação que ele já teve com Viviane fora das telas.

Ao responder, o artista citou a coincidência do enredo, que também envolve um reencontro com um amor antigo. “Sabia que você ia falar isso… Você viu que o Aguinaldo Silva fez? (…) Eu nem sabia que o Misael poderia reencontrar um amor de mais de 16 anos e que poderia ser essa linda e maravilhosa atriz Viviane Araújo… Estou muito feliz”, disse, sendo aplaudido pela plateia.

Após a fala, Huck ainda incentivou o público a cantar “Derê”, um dos sucessos da carreira do cantor, que entrou na brincadeira e acompanhou o coro no palco.